Guillermo Sáez y Jerónimo Tristante presentan en Valencia las obras ganadoras de los Premios Logroño de Narrativa

Los escritores Guillermo Sáez y Jerónimo Tristante han presentado este lunes 3 de abril en Valencia las obras ganadoras de los Premios Logrono de Narrativa --con 'Festival', en el caso de Jóvenes Escritores, y 'Secretos', respectivamente--, ambas publicadas en Algaida.

Sáez, cuyo relato transcurre en los cuatro días del Primavera Sound, ha explicado en declaraciones a Europa Press que este premio supone "un espaldarazo muy fuerte y da confianza en el futuro".

La novela del escritor riojano está protagonizada por un grupo de "treintañeros largos que se lo siguen pasando muy bien pero que se plantean si no están estirando demasiado el chicle de la juventud y esquivando la toma de decisiones importantes".

El germen de la novela surge del gusto personal del autor por los festivales de música. "Espero haber transmitido esas sensaciones", ha señalado Sáez, periodista de la agencia Europa Press.

'Festival' ha sido comparada con 'Historias del Kronen' de José Ángel Mañas. El escritor dice que le gusta mucho esa obra, aunque no la tenía en la cabeza de manera consciente a la hora de redactar su relato y cree que la conexión entre ambos títulos puede ser la de ofrecer un retrato generacional.

Por su parte, el escritor Jerónimo Tristante asegura que la sociedad actual ha creado una serie de "burbujas de forma de vida pequeñoburguesa" con el objetivo de alejarse de aquellas cosas que le producen "miedo".

En 'Secretos', Jerónimo Tristante vuelve a "reinventarse" y escapa del registro histórico de su popular personaje Víctor Ros para adentrarse en una urbanización contemporánea aparentemente idílica donde la información se convierte en poder y motor de las tramas.

Uno de las ideas que subyacen en este relato es la voluntad "de pinchar esa burbuja de forma de vida de pequeños burgueses en la que vivimos en urbanizaciones que creemos perfectas y que sacan a los niños de realidades como la convivencia multicultural", ha explicado el autor en declaraciones a Europa Press.

La novela se enmarca en el género policíaco. "Pero no me he cargado a nadie", dice Tristante entre risas y añade que aquí el delito es la extorsión. "Pensamos a veces que la información es el poder de los grandes dossieres pero ahora, en esta sociedad digital en la que vivimos, se convierte en un arma" cotidiana, reflexiona. "Los que no somos nativos digitales somos más cuidadosos pero los jóvenes no tanto", agrega.

La novela también se desarrolla en un trasfondo de corrupción. "Es un componente que me ha colado en la historia porque cuando escribes están reflejando la realidad y en Murcia y la Comunitat Valenciana hemos vivido la peor corrupción política y empresarial", ha aseverado.

El escritor ha avanzado que en sus próximos proyectos, que ya prepara, volverá al pasado. Entre ellos, figura una nueva entrega de la saga de Víctor Ros ambientada en La Habana. Sobre el premio, ha apuntado que te ayuda a llegar a más gente, ya que aún hay quien le pone la etiqueta de "literatura comercial".