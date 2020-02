Gylda organiza este sábado el I Encuentro de Diversidad Afectivo-Sexual de La Rioja, que abrirá Bob Pop

Publicado 19/02/2020 13:21:10 CET

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Gylda LGTBI+ organiza este sábado en Logroño el I Encuentro sobre Diversidad Afectivo-Sexual e Identidad de Género 'Rioja Diversa', que abrirá el cómico y colaborador del programa de televisión 'Late Motiv' Bob Pop. La cita será a partir de las 11 horas, en La Gota de Leche.

Como ha explicado este miércoles a los medios de comunicación el secretario de Gylda, Jesús Cárcamo, la iniciativa, que se lleva a cabo en colaboración con Arcoíris, Euforia Familia Trans Aliadas y FELGTB, trata de ofrecer "un lugar de encuentro para todos", en el que "escuchar y compartir las preocupaciones" del colectivo en este momento.

"En los últimos años -ha señalado Cárcamo- quizá tenemos cierto relajo ante la consecución de algunos temas y derechos. Pero, de un tiempo a esta parte, estamos viendo que los derechos logrados no necesariamente se mantienen, hay sectores, aún minoritarios, que están trabajando porque esos derechos desaparezcan".

Es en este marco, ha añadido, "en el que queremos reflexionar y seguir enfocando nuestro trabajo". "Estamos ante un claro intento de retroceso, no solo en España, sino en toda Europa, donde están reapareciendo cosas para las que creíamos que estábamos vacunados. Se genera inquietud, se miente y se inventan problemas que no existen", ha afirmado.

Frente a estas circunstancias, ha defendido que "la igualdad LGTBI+ está en la sociedad con normalidad, de forma mayoritaria, pero estamos en un momento en el que hay que confirmar los derechos que están ahí, para que no dejen de existir". En este sentido, el vicepresidente de Marea Arcoíris, José Urbaneja, ha apuntado que "ahora mismo, son grupúsculos pequeños" los que ostentan este tipo de actitudes.

"De todas maneras -ha apuntado- hay cada día amenazas, como a las compañeras de SERISE; hay cada día agresiones lgtfóbicas; y está habiendo cada día casos de homofobia, con padres que echan de casa a sus hijos, en Marea hemos recibido casos así en los últimos meses y en los últimos días".

Por eso, con encuentros como el de este sábado, "queremos hacer ver que no somos cuatro gatos en este colectivo", al tiempo que ha defendido la "educación afectivo-sexual normalizada" para los más pequeños "porque los niños tienen derecho a su educación, frente a discursos de odio que conllevan precisamente pérdida de derechos, de seguridad o hasta de integridad física".

En palabras de Cárcamo, "se están enmascarando como libertades ese tipo de discursos" pero, a su juicio, "la mayoría de la sociedad no conecta con ello". Como ha afirmado Urbaneja, "somos LGTBI+ no solo un rato, lo somos 24/7, y eso es lo que se quiere trasladar en los colegios, que no están solos, que no son raros y que hay más gente así y no pasa absolutamente nada".

Y todo ello, al final, y en referencia a la jornada del sábado, "desde un enfoque positivo, contrapuesto al discurso del odio". De este modo, el encuentro, que se desarrollará desde las 11 horas en La Gota de Leche, acogerá la charla-coloquio Bob Pop y un encuentro en el que se celebrarán trabajo en grupos. Además, como han adelantado, este lunes, Marea Arcoíris celebrará una asamblea para comenzar a preparar la fiesta del Orgullo 2020 "porque se nos empieza a echar el tiempo encima".