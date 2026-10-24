Herida una mujer de 63 años tras sufrir un atropello en la calle Clavijo de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 63 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir un atropello en la calle Clavijo, número 20, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 11,50 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.