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LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 24 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir una caída en la calle Tirso de Molina, número 9, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 14,45 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido ha sido trasladado a la clínica Los Manzanos.