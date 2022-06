Hermoso de Mendoza aboga por lograr un Logroño "mejor, mas cosmopolita, tolerante, abierto, emprendedor y audaz"

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha abogado por lograr un Logroño mejor, más cosmopolita, tolerante, abierto, emprendedor y audaz". Una ciudad "comprometida con España y con La Rioja", pero que también sea "amante de la cultura y de la educación, sin olvidar que sea "luchador por la libertad y la igualdad".

El alcalde ha protagonizado la Ofrenda de Flores y Acto de Evocación Histórica, dentro de las Fiestas de San Bernabé, en las Murallas del Revellín, y con la presencia, entre otros, de la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.

En su intervención, ha recordado que con este acto, al lado del Revellín, "se recupera la normalidad, tras dos años sin poder celebrar San Bernabé como nos hubiera gustado". En este punto, ha señalado que

"hace 500 años, aquellas gentes de Logroño, tras el asedio sufrido en 1521, dispusieron en el Voto de San Bernabé que, el esforzado, el que entusiasma, Bernabé, fuera el patrón de nuestra ciudad, y que se celebrase a partir de ahí, cada 11 de junio, la fiesta de conmemoración de la victoria frente a los franceses".

"Aquellos eran tiempos azarosos, tiempos de cambio. Nuestros compatriotas descubrían América, Carlos I configuraba y hacía crecer el imperio español, el renacimiento ponía en el centro al ser humano y en Europa Lutero iniciaba años antes la reforma protestante", ha apostillado.

En este contexto, Logroño "resistía ante los franceses en 1521 dando solidez a Castilla y convirtiéndose en un foco de interés europeo, en 1522 configuraba una tradición que nos ha acompañado hasta hoy, el Voto de San Bernabé, y en 1523 el Rey Carlos I de España concedía a Logroño las flores de lis y algunas ventajas administrativas y jurídicas que nos permitían crecer como ciudad. Un trienio donde Logroño resiste, vence y da un salto hacia el futuro, crece y se transforma. Solo con perspectiva histórica es posible apreciar este recorrido".

Precisamente, el alcalde ha indicado que la actualidad "tiene ciertas analogías con aquello que pasó hace 5 siglos. También son tiempos azarosos y de cambio". En 2020 y 2021 "sufrimos otro asedio, en este caso en forma de pandemia mundial que nos impidió celebrar San Bernabé como nos hubiera gustado. Mucha gente falleció y notamos las ausencias, tuvimos que restringir nuestra libertad y nuestra actividad en pro del bien común, sufrimos una crisis social y económica importante, y resistimos juntos ante la adversidad, igual que aquella ciudadanía resistió el asedio ante los franceses hace 500 años".

Por ello, ha querido "reconocer el esfuerzo y el trabajo de muchos Santos laicos que pensaron siempre "en nuestra ciudad y de sus habitantes". "Nuestros médicos, enfermeras, personal sanitario, trabajadores sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad, policías, bomberos, protección civil, entidades sociales de apoyo y ayuda, y tantos otros que se dedicaron, en muchos casos, de forma anónima y generosa, a servir, a cuidar, a proteger, a alimentar y a sanar a los demás en un ejercicio de solidaridad constante ante un poderoso enemigo invisible. La COVID 19", ha indicado.

EL IMPORTANTE PAPEL DE LA CIENCIA EN LA PANDEMIA

El alcalde de Logroño ha asegurado que de la pandemia hay una "enseñanza" que es que "la ciencia nos ha librado en un tiempo récord de este mal, la vacuna nos ha permitido en un tiempo breve salir de este trance y evitar males mayores". "Ha sido el talento, la razón, la investigación, la ciencia, en definitiva", ha apostillado.

"Con esta enseñanza y este recuerdo presente, Logroño vuelve a rendir tributo a su patrón San Bernabé en estas fechas. Lo lleva haciendo hace más de 500 años. Identidad y continuidad en pleno Camino de Santiago.

Logroño es sabedora también de su resistencia y tenacidad, de su gusto por la libertad, de su identidad europea. Logroño es conocedora de las conversaciones, retos y desafíos que el futuro nos brinda".

Sabe que "es momento de volver a crecer y seguir dando pasos hacia delante". La democracia liberal que nos hemos dado en este rincón del mundo obliga, por medio de la palabra, el voto, la discusión y el debate, a seguir progresando como hacemos desde hace más de 40 años, en España, en La Rioja, en Logroño".

"Sobre la base de nuestra Constitución democrática, tenemos las capacidades, la autonomía, los recursos para configurar nuestro futuro. Depende de lo que hagamos, de cómo conversemos, de lo que nos esforcemos, de lo acertados que estemos, de los consensos que establezcamos, de la cultura política que forjemos. La solidaridad europea que mira a la siguiente generación pone ante nosotros recursos económicos para la recuperación y obliga a las ciudades a pensar de nuevo cómo queremos vivir".

"LOGROÑO ESTÁ EN MARCHA"

Hermoso de Mendoza ha asegurado que "Logroño está en marcha. La pandemia no nos ha paralizado. No nos vence el temor, la pereza o la resignación. Al contrario. Logroño se transforma y le dice al mundo que no somos una ciudad adormecida, que aquí hay gente que crea nuevas oportunidades, que aborda el reto del cambio climático, que reordena el espacio público en favor de aquellos que caminan, de la mayoría, que su hospitalidad y su talento es el mejor reclamo para invertir y para configurar una Tecnópolis en pleno siglo XXI, que nuestro patrimonio cultural y ambiental vinculado a la cultura del vino es una oportunidad única para seguir creciendo".

"Hay deseos de estar en primera división y de seguir avanzando. Lo decimos alto y claro. Tenemos ganas de hacer de Logroño un Logroño mejor, más cosmopolita, tolerante, abierto, emprendedor y audaz. Comprometido con España y con La Rioja. Amante de la cultura y de la educación. Luchador por la libertad y la igualdad. Más, mucho más".

Tras dos años de pandemia sin poder celebrar San Bernabé "con toda la plenitud que desearíamos volvemos a las calles. Este año, todos los colectivos que han hecho y hacen de la fiesta lo que es, un bien de interés turístico nacional, se han comprometido a recuperar la normalidad".

Ha aludido en este momento a las insignias de San Bernabé, para a continuación, recordar que "evocamos la historia para comprender mejor. Para tejer relatos que nos ayuden a comprendernos y a estimarnos un poco más, para saber quiénes somos y por qué somos como somos", así como para "contársela a los que vienen, para decirles que conserven el mundo que les hemos dado, que pueden y deben mejorarlo, que pueden escribir una nueva página, quizá más bella, más interesante, más verdadera, más audaz o aventurera". El alcalde ha terminado su intervención invitando a los presentes a gritar "¡Viva San Bernabé!. 'Viva Logroño!".