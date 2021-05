Hostelería y Ocio nocturno, satisfechos: "El Tribunal se ha atrevido a hacer lo que debería haber hecho el Gobierno"

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hostelería Riojana y de Discotecas, Salas de Fiesta y Ocio Nocturno, integradas en la FER, han querido mostrar este viernes su "gratitud" a la Justicia tras conocer el auto por el cual, desde hoy mismo, se permite abrir el ocio nocturno en La Rioja aunque con ciertas limitaciones según los niveles. "El Tribunal se ha atrevido a hacer lo que debería haber hecho el Gobierno", han aseverado.

Aún así, han señalado, "todavía no es suficiente" porque "para muchos no resulta rentable abrir con estas condiciones pero es importante ver que el sentir de todo un sector que estaba excluido se ha tenido en cuenta".

Así se han expresado el presidente de la Asociación Hostelería Riojana, Francisco Martínez Bergés, junto a Víctor Riera y Antonio Cendra, de la junta directiva de la Asociación de Discotecas y Salas de Fiestas riojanas.

En el auto se da a conocer que, también, el Tribunal admite permitir el consumo en barra respetando la distancia interpersonal de un metro y medio en el nivel 2 y 3. Por el contrario deja invariable las medias adoptadas por el Gobierno regional para el Nivel 3+. De esta manera estima parcialmente la petición de medidas cautelares planteadas por hostelería y ocio nocturno.

Martínez Bergés ha comenzado su intervención agradeciendo el esfuerzo y el trabajo de todos los que han hecho posible "llegar hasta aquí" y, sobre todo, a la Justicia. "Al juez -sobre todo- por valiente y por haber leído todo lo que se le ha mandado y entender en qué estaba sustentado el estudio".

Además, ha reconocido, gracias a este reconocimiento "se ha demostrado que unidos podemos llegar a muchos sitios".

Bergés ha pedido también a los hosteleros que "seamos responsables" y le ha recordado al Gobierno regional que "nosotros vamos a intentar en todo lo posible, como hasta ahora, ser responsables hasta nuestra hora de cierre" pero "a partir de las 02,00 horas -ha advertido al Gobierno- la responsabilidad es suya, no busquen la vuelta después diciendo que nos han permitido abrir".

"Luego no nos tachen de que somos los culpables porque nosotros vamos a cuidar a nuestros clientes", ha sentenciado.

"VOLVEMOS AL JUEGO"

Por parte del Ocio Nocturno, tanto Cendra como Riera han reconocido que "aunque estamos contentos todavía no es suficiente porque hay muchas salas a las que todavía no les sale rentable abrir con estas restricciones pero, de una forma u otra, volvemos al juego porque en el Semáforo actual no se contemplaba en ningún nivel".

"Esperemos que, poco a poco, esas medidas que tenemos se vayan flexibilizando para que todas las empresas del sector puedan abrir y empezar a ejercer su función dentro del sector turístico de riojano", han afirmado.

Durante la comparecencia de prensa ha tomado la palabra también el abogado y asesor jurídico, Adolfo Alonso de Leonardo Conde, quien ha recordado que, en un primer momento, se pidió la cautelarísima, y la sala "con un criterio de prudencia" consideró que lo procedente era oír a la comunidad autónoma y la desechó. Finalmente han sido las medidas cautelares ordinarias y mediante este auto que se ha dado a conocer hoy estima parcialmente nuestras pretensiones y desestima buena parte de las de la comunidad autónoma que hicieron a través de sus servicios jurídicos.

Al respecto, ha dicho, "los servicios jurídicos de la comunidad autónoma se opusieron de forma bastante contundente e incluso ofensiva a nuestra petición de medidas cautelares". Finalmente, hoy la sala ha desestimado sus motivos de oposición.

A pesar de todo ello, valoran la sentencia de hoy de forma "positiva" porque el Tribunal "se ha atrevido a hacer lo que debería haber hecho el Gobierno. Ha sido un Tribunal valiente que ha sabido mirar por la hostelería y que, en definitiva, ha puesto las cosas en un punto de momento bastante sensato".

Además, "entra en juego el ocio nocturno, es un paso que dará oxigeno al ocio nocturno y les ayudará a calentar máquinas hasta que haya más flexibilidad".

Como ha reconocido el abogado, en este auto cabe recurso de reposición ante el Tribunal en 5 días.

El abogado ha recordado que, aquellos municipios que se encuentren actualmente en nivel 3 el ocio nocturno no puede abrir pero aquellos locales hosteleros que tengan licencia para abrir hasta las 02,00 horas sí que lo podrán hacer. El consumo en barra también está permitido en ese nivel. Todo ello, ha recordado, "siempre que se garantice la distancia interpersonal". El auto tiene ya plena vigencia y eficacia.

EL GOBIERNO

Por su parte, y tras conocer el auto del juez, el Gobierno de La Rioja ha querido expresar "su máximo respeto" por las decisiones judiciales. Respecto a si se presentará recurso de casación, "se está estudiando por parte de los Servicios Jurídicos de la Comunidad", ha finalizado.