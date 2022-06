Hostelería Riojana "niega haber recibido el borrador de ordenanza de terrazas"

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hostelería Riojana de la FER "niega haber recibido el borrador de la ordenanza de terrazas por parte del Ayuntamiento de Logroño, tal y como se publica hoy en los medios de comunicación", según han señalado a través de un comunicado.

En el mismo se indica que "no sólo no se ha recibido la propuesta de nueva ordenanza, sino que no se ha establecido diálogo alguno con el Consistorio logroñés". La última reunión se produjo aproximadamente hace dos meses con el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza y el concejal de Movilidad, Jaime Caballero.

El sector hostelero "considera fundamental que se produzca urgentemente un nuevo encuentro, para poder avanzar sobre la nueva situación de las terrazas de los establecimientos, en plena temporada alta que ya ha comenzado".

Para Hostelería de la FER "no es de recibo que a estas alturas, ya en el comienzo del verano, no se haya producido este debate y no tengamos noticia alguna sobre la nueva regulación de las terrazas".

La Asociación ha recordado que ya ha realizado y remitido al Ayuntamiento de Logroño algunas propuestas que de momento no han obtenido respuesta alguna.

Hostelería Riojana insiste "en que es absolutamente fundamental convocar cuanto antes las reuniones necesarias entre el sector y el Ayuntamiento de Logroño para no continuar con esta incertidumbre que no es buena ni positiva para nadie".