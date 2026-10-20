Hoya lamenta los tiempos convulsos que viven España y Europa "con una ola de ultraderechismo que hace perder derechos"

Hoya lamenta los tiempos convulsos que viven España y Europa "con una ola de ultraderechimo que hace perder derechos" - UGT FICA

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT FICA estatal, Mariano Hoya, ha lamentado que España y Europa "están viviendo momentos convulsos" en donde "todo se cuestiona" al llegar "una ola de ultraderechismo que nos hace perder derechos, acosan a organizaciones sindicales, ponen en cuestión el estado de bienestar europeo, la negociación colectiva, el derecho de huelga o el de asociación". Mariano Hoya ha hecho estas declaraciones en Logroño durante su atención a los medios con motivo de su intervención en una jornada sobre '50 años de Sindicalismo industrial' junto al secretario general de UGT FICA en La Rioja, Carlos Alfaro.

Como ha reconocido, este tipo de jornadas "son necesarias" para hacer un reconocimiento "a nuestra organización, a nuestros compañeros y compañeras que construyeron lo que hoy conocemos en nuestro país".

Todo ello en un momento -ha indicado- "en el que nada está asegurado" por "una ola de ultraderechismo" que ya se está viendo "en Italia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa y, posiblemente, nos puede pasar también en España".

Como ha avanzado en relación a las próximas elecciones del 29 de noviembre, esto puede ocurrir en nuestro país porque "algunos partidos políticos nos trasladan que quieren acabar con las pensiones, con la negociación colectiva o limitar el derecho a huelga".

CRISIS DE LA VIVIENDA

Consecuentemente a ello, explica Hoya, "UGT ha convocado una huelga general que no va contra ningún partido político, va contra todas las administraciones públicas, las locales, las autonómicas y la central porque si un trabajador en nuestro país hoy tiene que usar el 70% de su salario para pagar la vivienda es un trabajador pobre".

Pero como ha proseguido, hay causas "más que suficientes para convocar esta huelga" porque "en nuestro país hace falta un acuerdo de negociación colectiva que incorpore las cláusulas que tengan que ver con el salario y las zonas donde se vive".

"Hay trabajadores, funcionarios que tienen que renunciar a plazas en zonas como por ejemplo Baleares porque el salario no les da para tener una vivienda", ha reflexionado. Por eso, prosigue, es necesario este acuerdo de negociación colectiva "que suponga una subida para este año del 4% como mínimo y posiblemente en algunas zonas tensionadas (por la vivienda) pueda llegar al 5 o al 6%".

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Para UGT-FICA también es "imprescindible" que la patronal "se siente hablar también de seguridad y prevención" porque "llevamos casi 600 muertos este año en los centros de trabajo y la patronal se niega a sentarse a hablar de una nueva ley de prevención de riesgos laborales".

Por todo ello, el día 11 de noviembre "tiene que ser un día de máxima movilización, de máxima lucha y trasladar que o se soluciona el problema de la vivienda o seguirá habiendo conflictos en nuestro país". Esperan así una huelga "donde haya mucha movilización en las manifestaciones, también en las de por la tarde. Creemos que se llenarán las calles de España pidiendo una vivienda digna", ha afirmado Hoya.

Desde UGT también consideran necesario "llegar a acuerdos para limitar los precios de los alquileres, para sacar vivienda pública que está limitada en el precio" y, en definitiva, "para que los jóvenes de nuestro país, nuestros hijos y nuestras hijas, tengan acceso a una vivienda digna con unos salarios dignos".

CONVENIOS VINÍCOLAS, DEL CHAMPIÑÓN Y EL AGROPECUARIO

Con respecto a La Rioja, Carlos Alfaro espera que ese día sea la oportunidad de reivindicar mejoras en los salarios en los convenios de vinícolas, de setas y champiñón y el agropecuario "que llevan un año paralizados". A nivel estatal sí que ha considerado que "tenemos otros sectores, como es el sector de conservas vegetales y el de cárnicas que tampoco tienen grandes salarios. Vamos a intentar enfocar todo este malestar el próximo día 11".

Carlos Alfaro y Mariano Hoya han indicado también que la huelga del 11N tiene cobertura de 24 horas pero está diseñada para que cada centro de trabajo o sector la adapte sin ser un paro rígido tradicional.

PACTO DE ESTADO POR LA VIVIENDA

Finalmente, a nivel estatal Hoya ha reiterado que espera que "el seguimiento sea máximo. Hay un movimiento social que emana del malestar que existe en la sociedad. No queremos parar el país, hoy lo que realmente pretendemos es trasladar un mensaje a todos los partidos políticos y a las administraciones públicas de la necesidad de que nos sentemos a pactar un pacto de Estado por la vivienda".

"Es imprescindible que no se vuelva a dar en nuestro país la indignidad de que una mujer de 87 años se la saca de su casa enferma y se la echa a la calle cuando tiene una pensión absolutamente mínima", ha sentenciado Hoya.