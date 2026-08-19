La Ibérica riojana en aviso amarillo este jueves por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con paraguas - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana entra este jueves en aviso amarillo por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, así como rachas muy fuerte de viento, según ha informado la Agencia Estatal de Metereología.

En concreto, el riesgo por lluvias, que puede acumular 15 litros por metro cuadrado, se extenderá entre las 12,00 y las 22,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

Por su parte, el aviso por tormentas, también está previsto entre las 12,00 y las 22,00 horas. Éstas pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.