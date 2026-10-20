La incidencia de infecciones respiratorias en La Rioja desciende y se sitúa en 353,67 casos por cada 100.000 habitantes

Imagen de vacunación contra la gripe - JCYL

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha actualizado este martes, día 20, los datos de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) correspondientes a la semana 42 de 2026, comprendida entre el 12 y el 18 de octubre.

Los datos, de carácter provisional, reflejan un descenso de la incidencia global respecto a la semana anterior.

Según los datos del sistema de vigilancia centinela, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se ha situado en 353,67 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 425,71 registrados durante la semana previa.

El grupo de edad con mayor incidencia es el de los niños menores de un año.

En cuanto a los principales virus respiratorios, la gripe ha descendido de 19,65 a 9,82 casos por cada 100.000 habitantes y permanece en niveles bajos de incidencia.

La COVID-19 registra su segunda semana consecutiva de descenso, al pasar de 55,67 a 32,75 casos por cada 100.000 habitantes.

Durante el periodo analizado no se han detectado casos de virus respiratorio sincitial (VRS).

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que "los datos muestran un descenso de la incidencia de las infecciones respiratorias, tanto de la gripe como de la COVID-19.

Aunque la gripe se mantiene en niveles bajos, es importante seguir vigilando la evolución de estos virus, ya que estamos al inicio de la temporada de mayor circulación y la situación puede cambiar durante las próximas semanas".

El sistema de vigilancia centinela de La Rioja está compuesto por una muestra representativa de 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, que permite realizar un seguimiento continuado de la circulación de los principales virus respiratorios y de su incidencia entre la población.

A fecha de 19 de octubre, permanecen hospitalizadas en La Rioja 19 personas con COVID-19 y dos con gripe, mientras que no se registran pacientes ingresados con infección por VRS.

La Rioja administra 21.899 dosis frente a la gripe y 8.907 frente a la COVID-19 La campaña de vacunación de la temporada 2026-2027 continúa desarrollándose entre los grupos incluidos en las recomendaciones.

Hasta la fecha, se han administrado 21.899 dosis frente a la gripe y 8.907 frente a la COVID-19.

En las residencias de personas mayores, las coberturas alcanzadas hasta el 18 de octubre son del 63,37 % para la gripe y del 57,2 % para la COVID-19.

Martínez ha recordado que "la vacunación es una de las principales medidas de prevención frente a las formas graves de gripe y COVID-19, especialmente en personas mayores y otros grupos vulnerables.

Por eso, recomendamos a las personas para las que está indicada que se vacunen sin esperar a que aumente la circulación de estos virus".

A lo largo de esta semana se completa el inicio de la vacunación frente a la gripe y la COVID-19 en todos los grupos de riesgo previstos.

A partir de la próxima semana está previsto facilitar también los datos de cobertura por grupos de edad.

Esta temporada se ha ampliado la vacunación frente a la gripe en el ámbito escolar hasta los 13 años.

Los equipos de Enfermería de Atención Primaria se desplazan a los centros educativos para administrar la vacuna intranasal a los escolares incluidos en la población diana.

Asimismo, la vacunación frente a la gripe comienza a realizarse en centros de día de personas mayores mediante el desplazamiento de profesionales de Enfermería de Atención Primaria, para facilitar la inmunización de las personas usuarias en sus propios centros.

Salud Pública recuerda la importancia de vacunarse conforme a las recomendaciones de la campaña, especialmente antes de las semanas de mayor circulación de los virus respiratorios.