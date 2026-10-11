Interham elige a Logroño para acoger en 2028 el XIV Congreso Mundial del Jamón

Logroño acogerá en 2028 la XIV edición del Congreso Mundial del Jamón (CMJ), la gran cita internacional de la industria jamonera - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Instituto Internacional del Jamón (Interham) ha designado a Logroño como sede oficial del XIV Congreso Mundial del Jamón, tal y como ha anunciado el Gobierno riojano.

Tras valorar la candidatura presentada en julio por el Gobierno de La Rioja, con el apoyo de instituciones, entidades representativas del sector agroalimentario y asociaciones empresariales de la región, Interham ha decidido eligir a Logroño.

Organizado por Interham, el Congreso Mundial del Jamón es, ha explicado el Gobierno riojano, una cita bienal concebida para compartir avances científicos y tecnológicos, fortalecer alianzas y desarrollar colaboraciones entre todos los operadores de la cadena: industria, producción ganadera, centros de investigación, administraciones y distribución.

Interham ha valorado a La Rioja "como una de las regiones españolas con mayor proyección agroalimentaria, destacando el peso de su industria alimentaria en la economía regional y un tejido productivo en el que conviven empresas familiares con una larga trayectoria y compañías con una marcada vocación exportadora, y en el que la industria cárnica ocupa un lugar relevante".

En los próximos meses, se darán a conocer las fechas, el espacio, el programa y el resto de detalles de esta edición.

El Instituto Internacional del Jamón - International Ham Institute (Interham) es una iniciativa internacional que tiene como objetivo fortalecer la imagen y reputación del jamón a nivel global, promoviendo el Congreso Mundial del Jamón y creando una estructura formal para su continuidad.

Promovida por las asociaciones "clave" en la producción de este producto, Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) y Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), se centra en divulgar información sobre el jamón, sus atributos sensoriales, usos culinarios y más.

Entre sus principales objetivos, se encuentran la defensa de las características del jamón, la promoción de sus cualidades gastronómicas y nutricionales, y la colaboración con administraciones nacionales e internacionales para mejorar su reputación y la del sector profesional que lo elabora.