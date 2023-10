IU acusa a las administraciones públicas de "dejación total y absoluta" para combatir los accidentes laborales

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de IU, Henar Moreno, ha acusado a las administraciones públicas de "dejación total y absoluta" para combatir los accidentes laborales, que hasta lo que llevamos de año le ha costado la vida a 13 personas en La Rioja. Ha achacado gran parte de responsabilidad a las "privatizaciones".

Ha sido en comparecencia de prensa en la que ha analizado la situación de la siniestralidad laboral, no sin antes solidarizarse con las familias de los fallecidos, especialmente con el último, un operario de 'Aresol' al que le costó la vida una caída en la depuradora de Calahorra mientras instalaba unas placas fotovoltaicas.

Moreno ha señalado que "estaba previsto que la instalación de esas placas estuvieran en suelo, con lo cual no hubiera ocurrido ese fallecimiento que ocurre cuando cae el techo, habiéndose producido, por tanto, un cambio en la instalación". Ante ello, ha afirmado que "vamos a preguntar al Gobierno de La Rioja, a través del Consorcio de Aguas, para que investigue, de una vez por todas, quién dio la orden del cambio de ubicación de esas placas y, por otra parte, también de cómo está el tema de la siniestralidad laboral en el ámbito de las depuradoras".

De hecho, ha asegurado que las depuradoras de agua "es el tercer sector en siniestralidad de todos los sectores de actividad que ocurren en España". En este punto, ha recordado que tanto la depuradora de Calahorra como la de Logroño está pendiente de informe de la inspección de trabajo, "porque son múltiples las denuncias que se vienen sufriendo".

Ante ello, Moreno ha indicado que plantearán una serie de preguntas en el Parlamento sobre este asunto, a lo que unirá una interpelación a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, para que explique por dónde va su lucha contra la siniestralidad laboral. Además, ha dicho que "vamos a pedir el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales que se generan en ese ámbito y, por último, vamos a reivindicar la recuperación de los servicios privatizados en el mismo".

Para concluir, la diputada de IU ha lamentado que León en una entrevista dijo que "no era proclive a sancionar en el ámbito de los accidentes laborales", así como que "los accidentes son inevitables". "Esto no es una cuestión de buenismo, esto es una cuestión de que no tomar medidas de seguridad en las empresas no puede salir rentable económicamente para los empresarios porque eso sigue profundizando en generar un riesgo adicional para los trabajadores y trabajadoras", ha finalizado.