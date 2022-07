IU y Podemos inician en La Rioja su 'proceso de escucha' para ir juntos a las elecciones locales y regionales de 2023

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida y Podemos inician en La Rioja su "proceso de escucha" para ir en confluencia a las elecciones locales y regionales previstas para el año 2023. Así lo han anunciado este sábado los coordinadores de ambas formaciones en la comunidad, Diego Mendiola y Arancha Carrero, respectivamente.

En una rueda de prensa, en la que han participado también la diputada regional de IU Henar Moreno y el responsable de Organización de la formación 'morada', Luis Illoro, Carrero ha avanzado que "llevamos meses con contactos y haciendo trabajo en común" entre los dos partidos, si bien ha dicho que "queremos contar también con otras fuerzas y colectivos".

"Es un proyecto que aún hay que definir", ha apuntado Carrero, quien, en todo caso, se ha comprometido que "por parte de Podemos vamos a poner todo de nuestra parte para consolidar esta fuerza electoral, el espacio que tenemos a la izquierda del PSOE en nuestra comunidad y ayuntamientos".

Mientras, Mendiola ha valorado que "se trata de explicitar la decisión que democráticamente han tomado cada formación en su ámbito sobre la necesidad de confluir y crear ese espacio de la izquierda alternativa y transformadora en la comunidad, que es el espacio que ha logrado aplicar políticas tirando del PSOE hacia los compromisos programáticos que se firmaron en el acuerdo de Gobierno".

"Es una convocatoria, es ampliar la base social, abrir ese espacio a otras organizaciones, colectivos, personas que consideren que ese espacio de confluencia puede ser un referente de cara a la transformación de la sociedad, poniendo el acento en el espíritu de lo colectivo", ha señalado.

Un espíritu, ha proseguido Mendiola, que se concreta en un programa que, básicamente, contenga "la defensa de los servicios públicos, el avance en derechos y libertades de la sociedad y la defensa férrea de la mayoría social trabajadora en aspectos como transporte, vivienda o condiciones laborales".

Tanto Mendiola como Carrero, por todo ello, se han mostrado dispuestos a dialogar con cualquier colectivo o fuerza, siempre teniendo en cuenta que, en este momento, tanto IU como Podemos son las fuerzas que cuentan con representación.

"Este espacio está ocupado por nosotras -ha dicho Carrero- aunque somos porosas, estamos presentándonos juntos para siguientes convocatorias, a la escucha de lo que pueda surgir y cómo se encaja todo".

Sobre cómo se puede articular la presentación a las elecciones, Mendiola ha incidido también en que "estamos abiertos" a cualquier posibilidad, "ir juntos o separados" atendiendo a las necesidades o peculiaridades de cada municipio. "Aunque -ha puntualizado Carrero- el objetivo es intentar sumar, intentar ir juntos en la mayoría de los casos".

Del mismo modo, por ello, aún ni se piensa en candidatos o en la manera en la que se van a articular las listas electorales. Como ha detallado Henar Moreno, "iniciamos un proceso de ampliación, no estamos en un proceso de articular coaliciones desde arriba, sino en hacer, desde abajo, procesos diferentes".

Así, la diputada regional de IU ha inscrito este proceso de La Rioja en el proceso de escucha de la plataforma 'Sumar' que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, "con la que todos los que aquí estamos tenemos relaciones de camaradería y compañerismo desde hace tiempo".

"La militancia conjunta a lo largo de años en torno IU, el Partido Comunista y en Unidas Podemos nos ha hecho llegar al compromiso serio de la importancia de confluir en espacios abiertos con vocación de mayoría, con vocación de gobernar en torno a un programa político concreto", ha recalcado Henar Moreno.

Y, en este sentido, ha recalcado que "por lo tanto, aquí en La Rioja iniciaremos también el proceso de escucha porque entendemos que el proceso nacional no puede ir separado de los procesos municipales y autonómicos".

"Y es -ha añadido- en esa línea en la que empezamos a trabajar", con "importantes" contactos con movimientos sociales, sindicales y ciudadanos a título individual, son muchos los que nos venían pidiendo que saliéramos. Eso es lo que haremos ya de manera más coordinada a partir de septiembre u octubre, trasladando nuestro compromiso real por crear una alternativa a las políticas liberales".

Ha apuntado que "Yolanda Díaz habla de un nuevo contrato social, de un nuevo modelo de país, y es en ese sentido en el que tenemos que trabajar, articulando un programa también para la región y para los ayuntamientos".

Como ha subrayado Illoro, "vamos a estar detrás de Yolanda, siguiendo sus ritmos, pero en nuestra responsabilidad vamos a trabajar con responsabilidad y valentía, porque vienen meses muy duros, y debemos tener capacidad de ir hacia políticas que eviten lo que la derecha ya está intentando, que es que las consecuencias de la crisis las paguemos los de abajo como siempre".

De este modo, la idea, ha avanzado Moreno, es contar con el programa a nivel nacional para el mes de diciembre, "porque contar con el programa es el primer paso", por lo que ha considerado que "hablar ahora de personas es aún precipitado, no podemos ir a un proceso de escucha diciendo 'estos son los candidatos', no hay que aplicar líneas rojas o puntos de no retorno".