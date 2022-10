IU, PP y Cs coinciden en la falta de ejecución de la Consejería de Igualdad mientras el PSOE valora de dónde se partía

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida han coincidido hoy en señalar la falta de ejecución de la consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030; mientras, desde el PSOE se ha valorado que "se partía de menos cero".

La consejera de Igualdad, Raquel Romero, ha comparecido hoy en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja a fin de explicar las partidas que se destinarán a su consejería.

Tras su intervención, en declaraciones a Europa Press, la diputada de Ciudadanos Pilar Rabasa ha entendido que la comparecencia había sido un "mitin político dirigido a su parroquia", hablando de "valores y principios" pero "nada de datos, que es de lo que se trata en la Comisión de Presupuestos".

Tras decir que no se "sabe" a qué se dedica la consejería, ha entendido que es el "pago por el sí incondicional de la señora Romero a la presidenta del Gobierno, Concha Andreu".

Desde el Partido Popular, Begoña Martínez Arregui ha creído que en el marco de la "autocomplacencia" del Gobierno de La Rioja y su "escasa gestión" la consejería de Romero es "la joya de la corona". "Es una consejería fantasma, de una consejera tránsfuga", ha dicho.

El aumento de presupuesto, ha dicho, "no muestra ninguna actuación que mejore la vida de los riojanos". Al tiempo, ha apuntado a la "ineficacia" de su gestión "que no llega ni a los once millones de euros ejecutados".

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha creído que, en su comparecencia, Romero no había "desgranado las grandes líneas". "Valorar unas no declaraciones es complicado", pero, ha añadido, "sí que falta presupuesto en cooperación" para llegar al 0,7 por ciento.

A su juicio, "las políticas de igualdad tienen que implantarse con recursos" pero "lo importante es analizar la ejecución" y, en ese sentido, se ha referido al dinero devuelto, por no haber sido utilizado, en memoria democrática.

Por último, la socialista Ana Santos ha valorado la subida de presupuesto en la consejería "porque significa que se van a mantener los programas" así como las acciones en torno a la igualdad y la diversidad sexual.

"Tenemos que tener en cuanta que partíamos desde menos cero porque durante 24 años se ha vivido a espaldas de la igualdad entre hombres y mujeres y las personas LGTBI", ha dicho.