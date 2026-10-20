Jiménez (VOX) afea a Escobar "alinearse con la izquierda" y reclama "prioridad nacional" para los logroñeses

La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, interviene en el Debate de la Ciudad 2026. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, ha afeado este martes al alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, de "alinearse con la izquierda" en sus políticas, por lo que le ha pedido que "decida de qué lado está, porque llevan tres años dando bandazos" y ha reclamado, además, la "prioridad nacional" para los logroñeses.

En su intervención durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se está desarrollando esta mañana en el Consistorio, Jiménez ha señalado que "ya no podemos hablar de futuros proyectos o promesas, estamos al final de la Legislatura, y hablamos de hechos, de malas decisiones, de proyectos que no avanzan y de compromisos incumplidos".

Así, ha subrayado que "prometió poner la ciudad en marcha, mejorar la gestión y hacerlo con ambición". "Pero -ha lamentado- hay diferencia entre la ciudad que prometió y lo que tenemos hoy: una ciudad que sufre parches, improvisación y falta de un modelo claro, con servicios que reaccionan tarde y mal y cada vez con más inseguridad. Porque una ciudad no funciona con anuncios y fotos".

Ha citado algunos de los proyectos no realizados, como la pasarela de Los Lirios, soterramiento, Cien Tiendas, comisaría de Villegas, Avenida de la Sierra, la Glorieta, nuevo parque científico-tecnológico "que acabará en Albelda", o la Carretera del Cortijo.

"Su Gobierno es muy eficaz en anunciar mil cosas a bombo y platillo pero muy ineficaz a la hora de ponerlas en marcha", ha criticado María Jiménez, quien ha hecho especial hincapié en la mala gestión presupuestaria, con baja ejecución en inversiones, "un baile constante de dinero de unas partidas a otras", de un presupuesto "que nunca parece terminar de cuadrarle", además de "las constantes modificaciones que llevan tres años viniendo a pleno".

"No hace falta ser un lince para saber que si no se prepuesta bien, y que fruto de eso, luego vienen las modificaciones o los recortes. Es necesaria responsabilidad en la gestión de dinero público. El anterior Gobierno dejó las cuentas mal, pero ustedes, con mayoría absoluta, no lo han hecho mejor", ha reseñado.

Y se ha referido expresamente a "la promesa incumplida de bajar al 10% los impuestos, nos lo dijo en el 2023, y ayer lo prometió para el 2027". Ha considerado, en este sentido, que "las promesas tienen un coste político, si no cumplen tienen que explicar la razón, no seguir con más promesas".

Por ello, ha afirmado que "no hay un modelo de ciudad, sus políticas son un 'corta y pega' de las políticas de la izquierda: más inseguridad, menos vivienda, un comercio local que por mucho que diga lo contrario agoniza, cada vez más impuestos y menos servicios".

En sus palabras, "cuando un Gobierno se queda sin ideas, siempre queda pintar el decorado". "Decidan de qué lado están, necesitamos una política para defender lo nuestro y a los nuestros, no hagan postureo frente a su electorado. Hay que ser valientes, coherentes y firmes, porque no posicionarte también te posiciona", ha resaltado la portavoz de VOX.

Y, en este sentido, María Jiménez ha proseguido señalando que "no sirven las medias tintas", ante lo que ha incidido en que "nuestras propuestas se centran en la prioridad nacional, la seguridad y el apoyo real a las familias y a la economía".

De este modo, se ha referido igualmente a la vivienda, "uno de los mayores problemas de los ciudadanos", en el que ha subryado que "hay que posicionarse junto al sentido común, porque con los recursos de los logroñeses se debe primero garantizar el bienestar de los logroñeses".

Algo que ha trasladado igualmente a la seguridad, que, a su juicio, "está cada vez peor, los logroñeses denuncian que sienten miedo en algunas zonas", frente a lo que ha abogado, en el ámbito local, por "una Policía Local a la que no se le deje sola cuando ejercen su autoridad, con tolerancia cero al incivismo".

"Se han atrincherado en un discurso buenista, y si no ven el problema no pueden poner la solución. Deben dar tijeretazo a los gastos de representación para destinar dinero a lo que de verdad importa, que es proteger a nuestros ciudadanos y a nuestra economía. La ciudad necesita un rumbo firme, basado en la seguridad y en la prioridad para sus vecinos. No se puede vivir de propaganda, cumpla con los compromisos que hizo a los logroñeses", ha concluido.

ALCALDE.

En su respuesta, Conrado Escobar, que ha afeado a la portavoz de VOX que "lo que ha dicho lo podía haber dicho en cualquier ciudad de España, porque sigue consignas nacionales", ha mostrado su "preocupación cuando dice que los logroñeses votaron a ciegas, es como decir que no saben qué eligen o que se han dejado engañar".

"Tenga cuidado con esas declaraciones -le ha advertido-, los logroñeses saben bien lo que eligen y lo que va a elegir", aunque ha reconocido que "recibimos y encajamos tirones de orejas de los ciudadanos, para seguir mejorando".

Frente a las críticas, ha insistido en que "tenemos diáfano nuestro modelo de ciudad", y ha tidado de ironía al responder que "unos nos dicen que somos cada vez más de extrema derecha, y usted, que somos casi socialdemócratas", lo que "nos sitúa en el centro, somos radicalmente moderados, conservadores, liberales y humanistas, desde el postulado de la convivencia".

"Rechazo cualquier planteamiento de trinchera, populista y de exclusión, aquí no sobra nadie, salvo los violentos", ha asegurado de manera determinante el alcalde, que, en seguridad, ha puesto en valor el trabajo con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con la Polícía Local, una labor que ha sustanciado por ejemplo, en la instalación de cámaras en la ciudad, o, en otros servicios, en el nuevo pliego de limpieza.

Por eso, ha incidido de nuevo en que "al preguntarnos si la ciudad está mejor que cuando comenzamos a gobernar, creo objetivamente que sí, nos encontramos con una ciudad en la que había que corregir temas, pero sobre todo había que introducir el diálogo y la escucha, que se lo que más se echó de menos en la pasada Legislatura".

En cuanto a la fiscalidad, y avanzando que mañana mismo se dará a conocer la propuesta de impuestos y tasas para el próximo ejercicio, ha vuelto a insistir en que "hemos reducido un 10% la presión fiscal, hemos bajado todos los impuestos municipales hasta en 11 ocasiones, en todos los presupuestos", añadiendo "que también lo ha hecho el Gobierno de La Rioja", contraponiéndolo a las subidas del Ejecutivo central.

También se ha referido al que está siendo uno de los temas más destacado del Debate: la vivienda, defendiendo que "nosotros no construimos, pero hemos permitido las condiciones para que se construyan viviendas con todas nuestra herramientas". "Con todo lo que se ha hecho y con lo que anunciamos ayer, la necesidad de vivienda está atendida en Logroño para próximos 15 años", ha afirmado.

"La ciudad funciona. Claro que queda por hacer, pero no acepto que tengamos solo que limitarnos a resolver problemas, porque entonces no introducimos ambición y no ilusionamos con proyectos realizables. Quiero ilusionar porque estoy ilusionado por mi ciudad, estoy satisfecho del proyecto político que tenemos, de que estamos solucionando problemas y planteando mejoras para el futuro", ha finalizado.