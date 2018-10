John Newman actuará en Actual'16 el 3 de enero

Actualizado 23/11/2015 13:14:04 CET

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante británico John Newman actuará en Actual'16 el próximo 3 de enero, dentro de la programación de un festival que, en palabras del director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez, hará que Logroño "no tenga nada que envidiar a capitales como Londres" del 2 al 6 de enero del 2016.

En rueda de prensa, Rodríguez ha desgranado nuevos apuntes de la programación musical junto a integrantes de que iniciativa privada que colabora con el Gobierno riojano. En este caso, Wine Fandango, Maldeamores y Menhir.

Estos dos últimos, calientan, ya, motores para el precalentamiento del festival con el Loading Actual, que comienza este sábado, 28 de noviembre, y traerá siete actuaciones durante los meses de noviembre y diciembre.

Solo serán de pago los conciertos de Josh Rouse (quince euros en anticipada y dieciocho en taquilla) y McEnroe (ocho y diez euros según anticipada o taquilla). Sin coste se podrá disfrutar de Eme Dj, The Nowhere Plan, The Funestos, Sweet Drinkz DJ, McEnroe y Edu AnMu DJ.

Como actuación estrella, John Newman presenta en Logroño su nuevo disco Revolve, en el primer concierto que tiene previsto dar en España, dentro de la apuesta de Actual por traer actuaciones que "no solo apetecen a los riojanos".

VERMÚ ESTRELLA ACTUAL

El Wine Fandango será el escenario de los vermús musicales 'Estrella Actual', que se celebrarán los días 2,3 y 4 de enero a partir de las 12:30 horas, y sumará tres nombre propios al festival.

La cantante, guitarrista y compositora indie folk Luthea Salom inaugurará esta fórmula musical el 2 de enero. Señor Chinarro actúa el 3 de enero. Joaquín Pascual, que fue líder del grupo Mercromina, cierra los vermús musicales el día 4. El acceso es gratuito.

Además, se repite la propuesta musical de la noche de Reyes en la sala Menhir. Este año contará con carlos Sadness en un concierto acústico (ocho euros en venta anticipada, diez en taquilla).

También continúan las sesiones nocturnas gratuitas de DJs en la sala Maldeamores a partir de las 01.00 horas. Panoramis DJ, Eyeri Merino DJ, Jafi Marvel DJ y Unicornicats DJs.

ABONOS

Actualmente, los abonos anticipados para los tres días de conciertos nocturnos pueden adquirirse por treinta euros (más gastos de gestión)en la web de Actual y en Ticketmaster. A partir del 1 de diciembre, el precio definitivo ascenderá a cuarenta euros, mientras que las entradas para cada una de las noches de conciertos nocturnos costará veinte euros.