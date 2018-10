Las Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol contará con un festival de música como novedad

Publicado 22/10/2018 12:54:03 CET

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las novenas jornadas del Champiñón y la Seta de Autol, que se desarrollará del 1 al 4 de noviembre, contará como novedad con un Festival de Música con grupos riojanos. A ello, se unirá un completo programa con degustaciones, ruta de pinchos y una exposición fotográfica para promocionar el cultivo.

Una programación que esta mañana ha sido presentada por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore; la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida; y el presidente de la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (ASOCHAMP), Francisco Tomás Sáenz.

El consejero ha destacado que se trata de una cita "muy consolidada en nuestro calendario, que ha logrado afianzar Autol como un referente gastronómico y turístico y, además, contribuye a proyectar nuestra comunidad como líder nacional en la producción de este cultivo". A lo largo de las ocho ediciones, las jornadas "han contribuido a dar visibilidad a un producto de gran calidad que constituye uno de los principales motores económicos de la zona y de nuestra comunidad, implicando no solo a cultivadores e industria, sino también a vecinos y al sector hostelero". Y por este motivo, "Autol es capaz de ofrecer cada año un amplio programa de actividades divulgativas, deportivas y gastronómicas dirigidas a un público de todas las edades".

En relación con el potencial del sector, el consejero ha recordado que "hablamos del segundo en importancia de La Rioja, detrás del vitivinícola, con el que comparte el valor social ya que genera cerca de 3.000 puestos de trabajo en la agricultura y la industria". "Y todo ello -ha continuado Nagore- sin olvidar la apuesta por la innovación, de la mano del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH), que es un punto de referencia y apoyo para todo el sector".

La producción de champiñón en La Rioja alcanza una media de 69.000 toneladas por campaña (17.400 destinadas al mercado de fresco y 51.400 a la industria conservera), mientras que la media de otros hongos (setas) es de 5.500 toneladas.

NOVEDADES EN EL PROGRAMA

El programa oficial, ha explicado Bastida, arrancará el jueves 1, a las 19,30 horas, con el acto inaugural que dará paso a la apertura de la Gran Exposición de Especies Cultivadas, en la Carpa Municipal.

El viernes, día 2, se abrirá el Mercado Artesanal y de Productos relacionados con las jornadas, en la C/ General Gallarza, que permanecerá abierto hasta el domingo 4, inclusive. Tanto el viernes como el sábado se celebrará la actividad 'Hazte tu foto con Picuchampi', manualidad realizada por los escolares y APA del CEO Villa de Autol, quienes también llevarán a cabo la manualidad 'Champi-chapas'. Los niños también serán protagonistas el sábado con 'Chiquicocina', a cargo del grupo scout Monte Yerga.

El programa también incluye actividades divulgativas como las visitas guiadas a cultivos de seta y champiñón, además de a la Bodega Cooperativa 'Marqués de Reinosa'; degustaciones; cocina popular en directo y degustación de pinchos variados; maridaje gastromusical; concurso de recetas populares; y actividades deportivas, como la 8ª Carrera Popular Villa de Autol y el partido de fútbol del 3ª División en cuyo descanso se ofrecerá una degustación gratuita de champiñones.

Como novedad este año, la exposición itinerante que muestra 29 de las fotografías premiadas y seleccionadas en el XI Concurso Medio Ambiente de La Rioja visitará Autol y podrá verse en la calle Maestro Tovar desde hoy y hasta el próximo 5 noviembre.

Asimismo, y también como novedad, el 3 de noviembre se celebrará la primera edición del Festival de Música Independiente 'Micelio', que contará con las actuaciones de los grupos: 'El Sastre' (13,00 horas), 'Two Rebels' (14,00 horas), 'The Nowhere Plan' (20,00 horas), 'La Vil Canalla' (21,00 horas), 'Fizzy Soup' (22,00 horas) y el grupo local 'Messura' (23,00 horas).

Los asistentes a las jornadas también podrán de disfrutar de una ruta gastronómica de pinchos en la que participan los establecimientos hosteleros del municipio, así como menús especiales elaborados con motivo de las jornadas.