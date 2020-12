Jornadas UR analizan la evolución de Servicios Sociales para avanzar a un sistema fuerte que no deje a nadie atrás

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acoge este miércoles la jornada '30 aniversario de la Ley 2/1990, de 10 de mayo, de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de La Rioja" con el fin de reflexionar sobre el pasado pero también para mirar en el presente y en el futuro de los servicios sociales, sus retos, objetivos y ambiciones para hacer una Ley integral que beneficie a todos y no deje a nadie atrás.

Organizada por la Cátedra Unesco de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la UR, en colaboración con el Parlamento de La Rioja y el Colegio Oficial del Trabajo Social, la jornada ha sido inaugurada por el rector Juan Carlos Ayala y Jesús Mª García, presidente del Parlamento regional.

Tal y como ha explicado la profesora de Trabajo Social, Esther Raya, estas jornadas se realizan "en un momento muy interesante" en el que es fundamental "conectar tanto el trabajo social como la formación desde la universidad con la realidad en la que nos encontramos inmersos".

Para la docente de la UR, los servicios sociales "se deben ir adaptando para que sean un derecho universal" y, haciendo balance de estos treinta años ha defendido que cada etapa "ha ido construyendo espacios de atención social a las personas que, aunque generalmente se vincule a colectivos vulnerables, lo cierto es que podemos ser cualquiera de nosotros porque nadie está exento de encontrarse en una situación complicada en algún momento de nuestra vida".

Raya ha explicado que se deben generar servicios que realmente "den respuestas a la ciudadanía" y más durante la pandemia que "ha puesto de manifiesto muchas situaciones de desigualdad pero no solo en servicios sociales sino también en Sanidad, en Salud o en Educación". Por tanto, ha insistido, "es un buen momento para mirar a futuro y saber qué tipo de servicios sociales queremos".

Como retos, ha explicado, "la trasversalidad" es uno de los más importantes porque el sistema de servicios sociales "no debe ser quien recoge las carencias de otros sistemas sino que hay que fortalecerlo a través de políticas integrales que permitan dar respuesta a las situaciones de desigualdad".

"LAS DIFICULTADES YA EXISTÍAN PERO HOY SON MÁS INTENSAS"

Por su parte, el actual consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, ha querido señalar que esta jornada es una "oportunidad" para poder revisar con anteriores responsables de la materia de servicios sociales "la evolución" del sistema que "todavía no está consolidado pero forma parte de un contrato social".

Además, ha explicado, en estos momentos tan complicados "debemos tener en cuenta que a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se sumará una crisis económica y social importante y ahí los poderes públicos tienen que intentar dar una respuesta a estos problemas de los ciudadanos".

Pablo Rubio ha reconocido, además, que la pandemia "ha hecho emerger situaciones en todos los ámbitos" por lo que "es cierto que las dificultades existían antes pero ahora son más intensas".

Por su parte, la ex titular del ramo, Sagrario Loza, ha querido hacer un análisis de estos 30 años de servicios sociales a la vez que se ha centrado en la situación actual con el Covid como protagonista que "tiene unos efectos colaterales en la población".

Aún así, ha asegurado, "todo no es causa del coronavirus" pero "es cierto que ha impactado de forma muy brusca y muy fuerte en los colectivos sociales, personas mayores, familia, infancia... y tenemos que analizar cuál es la situación actual del sistema de servicios sociales y hacer entre los poderes públicos y la iniciativa privada un sistema fuerte para que pueda responder también presupuestariamente a todo que se nos plantea".

PREVENCIÓN

También ha tomado la palabra el exconsejero del área, Conrado Escobar, quien considera "fundamental" un enfoque de los servicios sociales "basado en la parte preventiva".

En este sentido, ha indicado, "esta pandemia está emergiendo y aflorando situaciones que ya latían pero ahora son más gravosas y además están aumentando otras como la soledad o, por ejemplo, la salud mental y, por tanto, el enfoque preventivo es cada vez más importante".

También cree que es el momento de "garantizar un contrato social" con un buen Estatuto de Autonomía que permita hacer concreto lo que son los derechos y las obligaciones".

Además, ha reconocido, "la piedra angular de todo ello es la familia y esta debe ser la gran apuesta de los servicios sociales". Finalmente, el exconsejero ha recordado la importancia de la Ley de Renta de Ciudadanía "que está sirviendo para que mucha gente pueda salir del paso en mejores condiciones y es un contrato social que, aunque siendo perfeccionable, es una base para hacer una sociedad cada vez más inclusiva".

LEY ESTATAL DE SERVICIOS SOCIALES

Finalmente, la también exconsejera, Ana Santos, ha asegurado que éste es "un encuentro constructivo" para hacer un repaso del pasado y del presente y establecer conclusiones sobre el futuro de los servicios sociales.

"Hoy celebramos una Ley de derechos y quizás queda pendiente un marco nacional o una ley estatal de servicios sociales que permita unificar criterios para que todos los ciudadanos, vivan en el lugar que vivan, tengan los mismos derechos".

Además, ha finalizado, "es el momento de hacer un sistema público de servicios sociales fuerte y cohesionado que dé respuesta no solo al Covid si no a lo que ya teníamos delante porque no podemos hablar de unos servicios sociales de futuro con una planificación del pasado. Hay que dar pasos para unos servicios sociales del siglo XXI".

Tras la inauguración, la jornada ha comenzado con la ponencia marco 'Trabajo Social y Servicios Sociales, 30 años y mucho más', cargo de Patrocinio de las Heras, trabajadora Social y promotora del Plan Concertado de Servicios Sociales, que será presentada por Marta Alguacil, presidenta del Colegio de Trabajo Social de La Rioja

Después de la pausa, la mesa redonda '30 años de Servicios Sociales en La Rioja, vistos desde la responsabilidad política' reunirá a los responsables en materia de Servicios Sociales de los diferentes Gobiernos regionales -Pablo Rubio (1983-1987, 1990-1995 y desde 2020); Sagrario Loza (2003-2011); Conrado Escobar (2015-2019); y Ana Santos (2019-2020)- y será moderada por Teresa Alonso.

Por la tarde, la jornada incluye de 17,30 a 19,00 horas la mesa redonda '30 años de Trabajo Social en los Servicios Sociales, vistos desde el ámbito profesional' con la participación de Marta Alguacil, Marta Alguacil, Raúl Bartolomé, Ana Belén Cuesta, Sagrario Loza y Vanessa Villa.

La Jornada '30 aniversario de la Ley 2/1990, de 10 de mayo, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja' se llevará a cabo en formato presencial -por la mañana, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, y por la tarde en el Salón de Actos del Edifico Politécnico- y a través del canal Youtube de la Universidad de La Rioja: https://www.youtube.com/CampusUR.

Estas jornadas están organizadas por Sofía Montenegro Leza y Esther Raya Diez, del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja.