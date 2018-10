Julio Revuelta, candidato PR+ al Parlamento, dice que su formación "será un partido de Gobierno la próxima legislatura"

Publicado 20/06/2018 13:14:47 CET

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Julio Revuelta, candidato del PR+ al Parlamento de La Rioja, una vez concluido el proceso de primarias - al que ha concurrido únicamente el actual secretario general del partido- ha señalado que su formación "será un partido de gobierno en la próxima legislatura para defender los intereses de La Rioja". Acompañado del presidente de los 'regionalistas', Rubén Antoñanzas, ha indicado que no quería "hablar de números de escaños, porque el PR+ y yo, como cabeza de lista, "queremos ganar las elecciones, y por tanto no hay conformismo en absoluto".

De hecho, para quien fuera del 2000 al 2007 alcalde de Logroño - en ese momento en las filas del PP - ha manifestado que "es un honor representar al PR+ en las próximas elecciones al Parlamento y, como tal lo tomo, tienen mi compromiso de que no escatimaré esfuerzo alguno". A continuación, ha insistido en que se presenta, "para ganar las elecciones" porque tiene el convencimiento de que "en las próximas elecciones lo mejor que le puede pasar a La Rioja es que las gane el PR+, dado que es el único partido que piensa y siente en riojano, sin otros condicionantes, el único partido que no se debe a otros intereses más que a lo que los riojanos piden, necesitan, se merecen, el único partido que no se somete a la disciplina de los grandes partidos".

Revuelta ha indicado que "el PR+ se presenta para que las cosas cambien, para que a los riojanos se nos escuche y, además, se nos haga caso". Además, en su intervención ha señalado que "tenemos que exigir lo que nos corresponde, porque de ello depende el futuro de nuestros hijos, nuestro futuro colectivo".

En su opinión, "El PR+ se presenta para que las cosas cambien, para que a los riojanos se nos escuche". Revuelta considera que "La Rioja es una tierra con un potencial y enormes oportunidades en turismo, en cultura, en talento, en arte, en historia, en competitividad, en cohesión social". Asimismo, ha añadido que "La Rioja tiene que poner en valor sus fortalezas, que están en nuestras raíces, en el mundo del vino, en la laboriosidad de sus gentes, en la agricultura, en la industria del calzado, etc.".

Sin embargo, "los indicadores económicos de la Comunidad son cada vez peores porque tenemos un gobierno conformista y resignado, no captamos nuevas empresas, nuestros jóvenes se van por miles, esta situación debe cambiar", ha indicado el candidato regionalista.

Revuelta ha apuntado que "el Partido Riojano tiene un proyecto ambicioso e ilusionante para La Rioja y, además, es el único que tiene capacidad, ganas y manos libres para llevarlo a cabo". Ha reseñado que "además una cosa cuando es buena para una tierra, más tarde o más temprano la gente se da cuenta que es una apuesta segura".

"NO HAY NADA FÁCIL"

El candidato del PR+ ha indicado, preguntado por la situación de la Cámara riojana, en la que ahora hay cuatro grupos parlamentarios representados, ha señalado que en la vida "no hay nada fácil, y a mi nunca me han gustado los retos fáciles, y de hecho, si pensase que no vamos a ser un partido de gobierno, no estaría aquí".

No obstante, ha señalado que "si analizamos el panorama regional, empieza a no ser tan complicado, porque no se sabe que va a ocurrir con Podemos, que unos denuncian a los otros, y se destituyen; o qué va a pasar con el PP, que ya está roto aquí y están esperando a ver qué pasa allí, y ver dónde se sitúan; y tampoco con el PSOE, que están tirando cohetes porque sin hacer nada aquí, dicen que como le va a ir bien a Pedro Sánchez en Madrid ya pelecharán, y no trabajan por aquí". En el caso de Ciudadanos "tampoco sé qué pasará, porque no se han recuperado de la situación nueva en la que se ha situado".

Por su parte, el presidente del PR+ ha señalado que se siente "muy contento con el proceso, he visto mucha ilusión en la familia que formamos el Partido Riojano y, además, y he visto unanimidad y acuerdo, sin fisuras; El hecho de que haya un solo candidato demuestra la unión de este partido y confirma que el PR+ sale mucho más reforzado de este proceso de primarias".

Antoñanzas ha presentado "al mejor candidato que tiene el PR+ para conseguir los mejores resultados en las próximas elecciones, un candidato solvente, la persona que La Rioja necesita para defender sus intereses". Según las palabras de Antoñanzas, "Revuelta cuenta con toda la confianza del partido, lleva siete años como afiliado y seis como Secretario General, por lo que todos nos ponemos a trabajar en el proyecto que encabeza para devolvernos al Parlamento".

El presidente del PR+, finalmente, ha destacado de Revuelta "su acreditada experiencia en política y en el Gobierno, así como su capacidad de gestión como Alcalde de Logroño, ciudad que se transformó y se modernizó bajo su mandato".