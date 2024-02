Juventudes Socialistas pide a Consejo de la Juventud de La Rioja que inicie trámites para renovar su Comisión Permanente

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de La Rioja ha recordado hoy que "mañana viernes, 9 de febrero, se cumplen dos años desde la última renovación de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de La Rioja".

Como apuntan en un comunicado, "según el Artículo 27 de los estatutos del Consejo 'los cargos de la comisión son elegidos cada 2 años por sufragio universal y secreto'`, por lo que dicho Consejo debería haber iniciado ya los trámites con el fin de acometer la renovación".

Desde Juventudes Socialistas de La Rioja "denunciamos que esos trámites no se han activado, por lo que mañana esa Comisión Permanente no será renovada y no se estarán cumpliendo con los estatutos del Consejo de la Juventud".

Además, los jóvenes socialistas solicitan que "se inicien de forma inmediata esos trámites, con el fin de contar con un Consejo de la Juventud que funcione de forma operativa, transparente y consecuente con sus actuales estatutos".