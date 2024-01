Juventudes Socialistas de La Rioja lanza la campaña intergeneracional 'Apostamos por un nosotros'

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de La Rioja ha presentado la campaña 'Apostamos por un nosotros' donde aboga por una Rioja "donde nadie sobra y donde jóvenes y mayores deben luchar conjuntamente por sus derechos".

Con eslóganes entre los más jóvenes como: 'Tus pensiones me importan' o 'tus derechos me importan'. Y con eslóganes entre los más mayores como: 'tus becas me importan' o 'tu vivienda digna me importa'; Juventudes Socialistas de La Rioja pretende remarcar la necesidad de una lucha intergeneracional conjunta por mantener los derechos ya conquistados, pero también para la consecución de nuevos derechos.

Juventudes Socialistas defiende que "ese ficticio enfrentamiento discursivo que en muchos casos han planteado ciertos partidos de derechas, no es real, ya que la subida de pensiones, el aumento de becas, la mejora de los servicios sociales o unas mejores condiciones de acceso a la vivienda nos hacen mejores como sociedad y como ciudadanos, tanto a jóvenes como a mayores. Para los jóvenes socialistas defender un modelo social dónde se incrementen los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos, tengan la edad que tengan, es lo único importante".