León (Cs) afirma que el Gobierno riojano "puede corregir las injusticias de la Ley Celaá"

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

"El Gobierno de La Rioja tiene capacidad para corregir las injusticias de la Ley Celaá y evitar que se limite la libertad de elección de centro escolar".

Así lo ha afirmado la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja. León Cs registramos una ley para que las personas transexuales se sientan libres para amar, expresar su sexualidad y mejore nuestra sociedad".

León ha recordado que ayer, centenares de vehículos y familias se manifestaron por segunda vez en Logroño en protesta de una ley injusta que atropella a todas las familias y a toda la sociedad en un pilar tan fundamental como es la Educación.

"La ley Celaá es un fracaso de este Gobierno de España. Y la salida de ayer tanto en Logroño como en las principales ciudades de España demuestra que esta ley nace muerta, sin consenso", ha señalado, "ataca al derecho reconocido en el articulo 27 de la Constitución Española y es una imposición ideológica por encima de la calidad educativa".

León que participó con miembros de Cs La Rioja en la manifestación ha lanzado un mensaje a los padres y madres de La Rioja. "No estáis solos, en Ciudadanos vamos a seguir trabajando para defender vuestra libertad porque sois los únicos que pueden decidir si un niño con necesidades especiales tiene que estudiar en una escuela ordinaria o especial".

La diputada naranja firma que el consejero de Educación debe escuchar a los padres y madres, a los educadores y a los propios alumnos antes de cerrar ningún centro de Educación Especial.

"El señor Uruñuela tiene plena capacidad para no eliminar la demanda social a la hora de elegir el centro y el modelo educativo, pero, al parecer, no quiere", ha señalado, "en Ciudadanos le hemos propuesto al Gobierno regional que recapacite y corrijan esta deriva. Les hemos propuesto cuatro líneas naranjas sobre unos presupuestos moderados y centrados para La Rioja. Y una de ellas es la no discriminación a los niños de la escuela concertada. Pueden coger la mano de Ciudadanos para trabajar unos presupuesto sensatos, moderados y útiles ante una situación difícil que están viviendo muchas familias. Nunca podrán decir que no se lo propusimos".