León destaca en París "la marca Rioja y la imagen unificada que promueve la industria agroalimentaria riojana" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado hoy, 20 de octubre, en la 31 edición de la Feria SIAL París 2026, "la marca Rioja y la identidad colectiva, como imagen unificada, profesional y atractiva del sector, que promueve la industria agroalimentaria riojana".

Lo ha hecho con motivo de su visita al primer estand agrupado que ha impulsado el Ejecutivo regional junto a quince firmas destacadas en esta cita que se celebra con carácter bianual y reúne a lo más representativo de la industria alimentaria a nivel internacional.

Acompañada por el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, la consejera ha incidido en que "uno de los objetivos estratégicos del Gobierno es promover la internacionalización de las empresas en mercados clave", una meta consolidada en el marco del Plan de Internacionalización de La Rioja 2026-2027, que activa y despliega la Estrategia de Internacionalización 2026-2029 con 33 acciones y 88 actuaciones concretas.

En particular, "la industria agroalimentaria riojana es un puntal de nuestra industria y nuestra economía, muy arraigado al territorio", ya que en 2025 facturó 851,19 millones de euros, generó un empleo directo de más de 8.178 personas, supuso el 36,20 % del total de las exportaciones de la industria riojana, con una balanza positiva de 646 millones de euros, y aportó más del 21,95 % del VAB de la región. "Facilitamos que las empresas puedan hacer una prospección del mercado internacional, brindamos apoyo institucional al sector en su desarrollo internacional e identificamos oportunidades de negocio", ha apuntado.

Las quince empresas riojanas que han viajado a París son Hijo de Jose Martínez Somalo, S.L.; Embutidos Luis Gil, S.L.; Embutidos Domingo Ortiz Moreno, S.L.; Cerrillo Fontecha, S.L.; Sacesa Selección, S.L.; Ajopel, S.L.; Conservas Ferba, S.A.; Productos Pafritas, S.L.; Juan José Jiménez, S.L.; Vinagrerías Riojanas, S.A.; Conservas de Autor, S.A.; Kel Grupo Alimentario, S.L.; Vegola Ibérica, S.L.U.; L. R. 115 Almazara Riojana, S.L.; y Comercial Rioverde, S.A.

Pertenecen a la cadena de valor del sector agroalimentario riojano y desarrollan en La Rioja actividades de transformación, fabricación, producción, así como de comercio al por mayor y de servicios, relacionados con los siguientes sectores: pastas, arroces y cereales; conservas de fruta, verdura, aceitunas y encurtidos; platos preparados y sopas; salsas y condimentos; frutas y hortalizas deshidratadas, frutos secos; aceites y grasas; productos de confitería y snacks; condimentos, ingredientes y aditivos alimenticios; carne fresca (todo tipo de carnes, carne aviar, carne de caza); carne procesada, embutidos y jamones; y condimentos, ingredientes para la industria cárnica.

Durante su visita al estand agrupado, León se ha reunido con el embajador de España en Francia, Victorio Redondo, y con el consejero comercial de España en Francia, Javier Parra. Asimismo, ha visitado a otras empresas riojanas no presentes en el estand agrupado, como Palacios, Celorrio, Conservas Emperatriz y Eurochamp, así como otras empresas con planta en La Rioja, como The Real Green Food-Ayecue, Ultracongelados Virto-Congelados del Oja, Costa Food-La Alegría Riojana, Elaborados Naturales de la Ribera, Congelados de Navarra- Alcorioja.

BUSINESS MEETINGS

Entre el 17 y el 20 de octubre, de forma paralela a la feria, se han celebrado los business meetings, que permiten mantener reuniones bilaterales previamente concertadas con importadores internacionales. Diez de las empresas riojanas participantes se han registrado a través de la plataforma b2match para tomar parte de estas reuniones con posibles compradores. La ADER y la Enterprise Europe Network han acompañado durante este proceso a las empresas.

La participación riojana en SIAL cuenta, además, con la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), que mantiene la colaboración con el Gobierno de La Rioja para reforzar la actividad promocional del sector exterior riojano mediante el apoyo institucional en ferias internacionales.

La trigésimo primera edición de Sial tiene lugar en el recinto ferial Parc d'Expositions, París Nord Villepinte, en París, desde el 17 de octubre hasta mañana, día 21. Se celebra en París con una periodicidad bianual y está dirigida a un público exclusivamente profesional.