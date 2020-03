Una ley dará cuerpo a la integración de la Fundación Hospital de Calahorra y decidirá la situación de los trabajadores

"No podemos asumir despedir a los trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra para abrir un nuevo proceso de contratación"

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha informado hoy de que la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud (Seris) se desarrollará mediante una ley que incluirá la situación de los trabajadores actuales.

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa para informar de los asuntos que, este jueves, 5 de marzo, llevará esta formación al pleno del Parlamento de La Rioja, entre los que se incluye una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de La Rioja a que, antes de la finalización del presente periodo de sesiones (que culmina el 30 de junio), presente ante el Parlamento de La Rioja un proyecto de ley para la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud.

La petición nace de la última reunión de seguimiento del Pacto de Gobierno entre Podemos, Izquierda Unida y PSOE en la que, entre otras cuestiones, se calendarizó la integración.

En su proposición no de ley, Izquierda Unida explica que la Fundación Hospital Calahorra no es una Administración Pública en sentido estricto, ni se somete al ordenamiento jurídico administrativo, siendo su personal de régimen laboral, por tanto no funcionarial, ya sea de carrera o estatutario.

"Este tipo de organización", indica, "no ha funcionado, por lo que todas las comunidades autónomas que tenían este tipo de modelo han avanzado hacia su integración o reversión en los servicios autonómicos de salud".

Henar ha explicado hoy que "las razones" que llevan a Izquierda Unida a pedir su integración dentro del sistema público de salud "no son laborales, son sanitarias". Así, ha creído que "es necesario que tengamos un único servicio de salud público que nos garantice una igualdad de acceso".

"Con respecto a los trabajadores", ha añadido que está habiendo "bulos" porque "ni siquiera está aprobada la ley que va a regular cómo se va a proceder a esa integración ni las condiciones de los trabajadores".

Ha adelantado que no supondrá despidos de interinos "como se está vendiendo maniqueamente por parte de algunos sindicatos de nuestra comunidad". Tampoco "que se le de la condición de funcionarios a los trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra sin que pasen un proceso como hacen el resto".

Ha añadido que "desde Izquierda Unida siempre se ha defender la estabilidad de los trabajadores", por lo que, ha dicho: "No podemos asumir despedir a los trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra para abrir un nuevo proceso de contratación, como tampoco podríamos despedir a todos los interinos de nuestra comunidad".

Por tanto, pueden "continuar" como trabajadores laborales porque "no es necesario cambiar la relación jurídica en esa integración". "De todas maneras, el formato concreto, en la integración, para las condiciones laborales de los trabajadores y cómo van a pasar, o no, a estar integrados en el Servicio Riojano de Salud deberá ser regulado en la ley antes del 30 de junio de 2020".

Ha recordado que en la proposición no de ley que ya presentó el PSOE en la anterior legislatura, y que no se desarrolló, se planteaba un modelo similar al Balear.

Por último, ha apoyado a los trabajadores de la Fundación "que están dando un servicio de calidad" y ha creído que "hay que salvaguardar sus derechos", por lo que "dentro de la ley habrá que ser cautelosos".

Por otro lado, Izquierda Unida presentará una proposición no de ley para apoyar las movilizaciones que convoquen las asociaciones y plataformas de mujeres en el 8 de marzo; y pedir presentación de una Ley de Violencia de Género de La Rioja, con partida presupuestaria y calendario de puesta en marcha.

También, reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de las violencias machistas; y reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativa.

Por último, preguntará al Gobierno riojano cuando se piensa abrir el centro de día de Castañares de Rioja, terminado desde la pasada legislatura, y cuyo servicio es "necesario".