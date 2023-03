La Ley de Salud Mental sale adelante: "No podemos permitir que tantas personas se mediquen para vivir"

El PP se niega a apoyarla porque "estigmatiza"; Cs lamenta que no se incorpore el apego sano; y PSOE e IU resaltan su necesidad

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Salud Mental de La Rioja ha salido adelante hoy, en el pleno del Parlamento, con la abstención del PP y el voto a favor de PSOE, IU y Ciudadanos. "No podemos permitir que tantas personas se mediquen para vivir", ha aseverado la presidenta, Concha Andreu.

La jefa del Ejecutivo ha cerrado el debate de una ley que partía de Izquierda Unida señalando: "Es el momento de que, como sociedad, tendamos la mano, con profesionales y programas, a quienes lo están pasando mal".

"Gracias a Izquierda Unida", ha reconocido, La Rioja tendrá la primera ley de salud mental del país, con lo que se pone a esta comunidad, ha entendido, "a la vanguardia en garantizar el derecho de las personas a una atención coherente y debidamente articulada de su salud mental".

La ley ha llegado a su último trámite parlamentario, hoy, con enmiendas vivas tanto de Ciudadanos como del Partido Popular que, sin embargo, no han sido admitidas.

La diputada de Ciudadanos Pilar Rabasa lamentaba, en el transcurso del pleno, el error de no haber introducido, sobre todo, dos de sus enmiendas. La primera de ellas se refería al apego sano.

Esta figura, defendida por psiquiatras, ha relatado, es el "mejor antídoto contra los suicidios" y puede ser representada por la familia, el círculo de amistades o, en casos necesarios, por un organismo.

Por su parte, la 'popular' María Martín ha rechazado, con énfasis, diferentes puntos de la ley, empezando por el título, dado que, desde el PP, se proponía que fuese Ley de Promoción de la Salud Mental, para "no señalar".

También ha visto que si "no hay ninguna ley de salud mental en España" será por algún "motivo"; y ha creído que sería necesario un estudio epidemiológico para realizar un diagnostico.

Y ha clamado que "no es verdad" que se vayan a quintuplicar los profesionales: "Estamos mintiendo, no podemos aprobar esto", ha aseverado.

La ley genera "dudas" al PP, cree que contribuye a "estigmatizar" y, además, rechazan que se ha tramitado "deprisa y corriendo". Pero la "gota que colmó el vaso" de los 'populares' fue "la tarde, y la noche", que la letrada usó para corregirla y que no sea anticonstitucional.

Ha pedido "un poco de rigor y credibilidad" y ha finalizado contando cómo una persona con un problema de salud mental le había dicho: "Estamos de moda y esto puede ser bueno, pero está siendo malo, no necesitamos leyes que nos señalen, necesitamos recursos y comprensión".

El portavoz socialista Raúl Díaz ha recordado cómo, desde Educación, se avisó de que había habido siete intentos de suicidio en escolares en una semana; y cómo la OMS ya ha advertido de que la primera causa de incapacidad es la depresión.

Ha dicho que esta legislatura es la del fortalecimiento del Servicio Riojano de Salud, por eso esta ley da una cobertura integral a la salud mental. Un "avance legislativo importante" que "sienta un precedente", ha afirmado.

Para Díaz, "mucha de la problemática tiene que ver con como se está atajando la salud mental: con medicalización". "No podemos normalizar que tantas personas necesiten pastillas", ha dicho al tiempo que ha afirmado que "para evitar esa medicalización" la ley está "garantizando un abordaje integral".

"Creo profundamente que es una ley positiva. Hoy La Rioja no sólo se pone a la altura de lo que demanda la sociedad sino a la vanguardia", ha finalizado.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, portavoz del Grupo Mixto, que integra en solitario, ha resaltado la salud mental como parte del bienestar de las personas.

Ha señalado que, según la OMS, el nueve por ciento de la población tiene algún problema de salud mental y un 25 lo tendrá. Unos datos que le han parecido "escasos".

Moreno ha sido crítica con Martín, a la que ha acusado de dar "excusas de mal pagador". Le ha dicho que "están en contra de las ratios" de profesionales a que se compromete la ley "porque no quieren comprometerse".

Esta ley, ha dicho, pone en la agenda un problema prioritario y establece las "necesarias medidas para que no haya discriminación".

"A pesar de ustedes", le ha dicho a los 'populares', "vamos a ser pioneros aprobando una ley para la protección de las personas con problemas de salud mental y sus familias".

También ha clamado: "Por encima de nuestra voluntad se va a atar a alguien para que no cometa actos autolíticos".

Andreu ha salido, después, al estrado como "responsable de quien va a ejecutar esta ley". Tras referirse a los "momentos muy complejos" vividos por la pandemia y la guerra en Ucrania ha creído: "No deberíamos permitir que esas emociones determinen el día a día, se conviertan en patologías y estigmaticen".

"El partido que no quiera buscar soluciones a los problemas de la gente sencillamente que no moleste" le ha dicho al PP pidiendo, también: "No frivolizar con este problema social".