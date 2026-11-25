LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha licitado por un importe de 205.675,80 euros, IVA incluido, el servicio de redacción del proyecto de instalaciones y dirección técnica de su ejecución para el nuevo edificio de empresas vinculadas al conocimiento y la tecnología de TECHRIOJA, en Albelda de Iregua.

El plazo para redactar el proyecto será de cuatro meses desde la firma del contrato. Las ofertas deberán ser presentadas en la plataforma de licitación electrónica antes de las 14,00 horas del próximo 10 de diciembre.

La contratación permitirá definir y coordinar las instalaciones del edificio -entre otras, climatización, suministro eléctrico, ventilación, saneamiento, protección contra incendios y sistemas de eficiencia energética- para garantizar su funcionalidad, seguridad, sostenibilidad y su integración en el conjunto del proyecto arquitectónico.

La licitación se enmarca en los trabajos técnicos que el Gobierno de La Rioja está desarrollando para avanzar en la construcción del nuevo edificio. Hasta el momento, ya se han completado el estudio geotécnico y el levantamiento topográfico. Asimismo, el proyecto de cálculo de estructuras se encuentra licitado y pendiente de adjudicación, mientras que el proyecto de arquitectura está siendo redactado por los técnicos del Servicio de Gestión Técnica del Patrimonio.

Con esta nueva licitación, el Ejecutivo regional continúa completando la tramitación técnica necesaria para avanzar en la futura construcción del edificio, destinado a acoger empresas innovadoras y entidades vinculadas al conocimiento y la tecnología.

El nuevo edificio reforzará TECHRIOJA como espacio para la innovación y el crecimiento empresarial, incorporando oficinas y espacios flexibles para facilitar la implantación y el desarrollo de nuevas empresas y proyectos. Su desarrollo avanza en paralelo a la rehabilitación de los edificios existentes, ampliando progresivamente los espacios y capacidades del parque.

TECHRIOJA se consolida así como una infraestructura estratégica para conectar empresas, conocimiento, tecnología e innovación, y favorecer la atracción de inversión y talento a La Rioja.