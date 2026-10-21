Sin licitadores en el espacio coworking del Mercado de San Blas en Logroño

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LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de coworking en el Mercado San Blas de Logroño se ha quedado sin licitadores, según ha anunciado la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz, en la comparecencia de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Ha señalado que tras las obras de acondicionamiento y mejora realizadas en el Mercado San Blas con fondos europeos Next Generation y la posterior adjudicación de nuevos puestos de venta, el Ayuntamiento de Logroño puso en marcha un proceso de licitación para la gestión del nuevo espacio multifuncional de emprendimiento e innovación de la primera planta, concebido para impulsar nuevas ideas de negocio e iniciativas empresariales.

"Debido a que proceso no ha contado con licitadores, los interesados en este espacio podrán presentar ofertas en el plazo de un año bajo las condiciones marcadas en el pliego inicial", ha añadido.

AYUDAS PARA PROYECTOS CULTURALES

Por otra parte, Sanz ha indicado que el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para fomentar y apoyar la creación de proyectos culturales que contribuyan a generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la programación cultural en la ciudad.

Dotado con un presupuesto total de 145.000 euros, que se distribuyen en dos líneas de actuación, por un lado, dirigidas a empresas y autónomos y, por otro, a entidades sin ánimo de lucro.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha concedido, de forma definitiva, 19 ayudas por una cuantía total de 98.000 euros dentro de la primera línea de subvenciones, dirigida a autónomos y empresas.

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio que el Ayuntamiento de Logroño firmará próximamente con la Fundación Cibervoluntarios para promover la inclusión digital, el empoderamiento ciudadano y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito local.

Para ello, según marca el acuerdo se organizará de forma conjunta programas, proyectos, talleres y eventos relacionados con la formación digital y la inclusión tecnológica; acciones para fomentar la sensibilización sobre los retos y oportunidades que ofrece la transformación digital; e iniciativas que apoyen la creación de proyectos de emprendimiento social y voluntariado tecnológico, con especial atención a colectivos con menos acceso a recursos y oportunidades digitales.

NUEVO VEHÍCULO PARA EL PARQUE DE SERVICIOS

Finalmente, Sanz ha indicado que con el objetivo de reforzar la labor realizada por el Parque Municipal de Servicios, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la licitación de un contrato para el suministro de un turismo eléctrico para esta unidad municipal por un importe de 18.000 euros (IVA incluido).