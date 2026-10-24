Las líneas 9 y 3 del servicio de transporte urbano se verán afectadas este domingo por la Marcha Aspace

Archivo - Marcha Aspace (ARCHIVO) - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de 42ª edición de la Marcha Aspace, que se celebrará este domingo con su recorrido habitual de 19 kilómetros por Logroño, Villamediana, Alberite y Lardero, las líneas 9 y 3 del servicio de autobús urbano se verán afectadas a lo largo de la mañana.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Línea 9 (horario estimado de 9,30 a 10,15 horas)

'Las Norias - Pradoviejo': av. República Argentina - av. Club Deportivo - c/ Portillejo - c/ La Cava.

'Pradoviejo - Las Norias': c/ Clavijo (sentido este) - cambio de sentido en av. de la Sierra - c/ Clavijo (sentido oeste) - c/ La Cava - c/ Portillejo - av. Club Deportivo - av. República Argentina.

Línea 3 horario estimado (de 10,00 a 12,00 horas) 'Villamediana - El Campillo' (y viceversa): establecerá el inicio y el final de línea, de forma provisional, en parada la parada 'Villacañas'.

Quedará fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre 'Villacañas' y 'Villamediana centro'.