Los Lirios contesta que "después de diez años sin una sola dotación, todas son prioritarias"

El presidente de la Asociación de Vecinos de Los Lirios, Jose María López Noa, ha considerado hoy que, "después de diez años sin una sola dotación, todas son prioritarias".

En declaraciones a Europa Press, López Noa ha asegurado no entender las declaraciones que, ayer, realizó el portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Kilian Cruz-Dunne, quien afirmó que la posible construcción de una pasarela en Los Lírios está "parada pero sobre la mesa" a la espera de saber si se "priorizan" otras actuaciones.

"No es normal que me digas que para tener un semáforo tengo que quitar el párking", ha aseverado el presidente de la Asociación de Vecinos subrayando que, después de haber sido "ninguneados" no priorizan "nada".

Con 3.000 vecinos, y un ritmo de cincuenta niños por año "ahora resulta que tenemos que elegir, cuando no se ha construido nada y siempre hemos pagado nuestro impuestos", ha destacado.

Ha visto un "total cambio de actitud" en el PSOE, después de llegar al Gobierno. "Han luchado por todas estas dotaciones en la oposición y ahora nos echan a la ciudad encima, como si fuéramos menos que el resto", ha dicho.

También se ha preguntado si antes de llegar al Gobierno "desconocían que el presupuesto estaba prorrogado", dado que ahora lo esgrimen como argumento. En cualquier caso, "no es lógico estar diciendo que hay que elegir entre una dotación y otra", ha insistido.

Ha cuestionado por qué es "imposible poner un semáforo de pulsación para un paso más seguro"; ha preguntado por qué no licitan la farmacia cuando "no hace falta un duro", o por qué hacen elegir entre la pasarela y el colegio si la construcción de este último depende de Educación.

"No hemos entendido el mensaje, pero no vamos a decidir entre papá y mamá", ha afirmado al tiempo que ha anunciado que estudiarán, en asamblea, posibles medidas a tomar. "No nos vamos a quedar sentados porque nos están atropellando", ha dicho.