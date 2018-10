Logroño acogerá el próximo 6 de octubre una nueva edición de los Encuentros 'Sensibilidad y Sabiduría'

Publicado 23/09/2018 9:41:56 CET

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 6 de octubre vuelve a Logroño una nueva edición de los Encuentros 'Sensibilidad y Sabiduría' que viene organizando en los últimos dos años la asociación riojana 'AYU MAYA, Eventos desde el corazón' por toda la geografía española.

"El objetivo de estos encuentros es mostrar que otro mundo es posible, empezando por el mundo interior, el único lugar desde

donde se debe iniciar cualquier cambio", señalan Mónica López y Alberto Bacete, impulsores de Ayu Maya.

En esta 12ª edición, que se celebrará en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño, se darán cita importantes conferenciantes como Andrés Pascual, escritor riojano coautor de 'El

oso, el tigre y el dragón', II Premio Urano de Crecimiento Personal y Salud Natural, y noticia estos días por publicar su última novela 'A merced de un Dios Salvaje'; Magdalena Sánchez Blesa, escritora que después de un cáncer de mama se ha convertido en referencia viral en la red con más de 30 millones de reproducciones en redes sociales de su último libro 'Instrucciones a mis hijos'; o Rodrigo Joaquín del Pino, bautizado como Rama por los monjes en la India, a donde viajó con solo 16 años y donde estuvo hasta los 33.

El encuentro comenzará a las 9,45 de la mañana con la periodista y directora de Ecocentro TV, Beatriz Calvo. A los 20 años, y con una prometedora carrera como redactora jefe de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, decidió vivir en la montaña durante 26 años para experimentar el silencio y disfrutar de un periodo de auto-indagación cuyo aprendizaje ahora comparte como experiencia.

Calvo hablará sobre 'La perfección de la verdad' como el resultado de ejercer el discernimiento entre lo real y lo ilusorio de cada situación, eligiendo lo que realmente es necesario frente a lo que es contingente.

Posteriormente, el compositor y pianista Ricardo Andrés Tomás 'Flowpiano' acercará a los asistentes al misterio de nosotros mismos a través de la música y la poesía con 'Dedicado a ti y a mí.. y si

todo se trata de Mí?'.

El cineasta y escritor David Testal cerrará la mañana con 'La creatividad por una expresión libre y radical. Des-educarse'. Testal señala que "hemos sido educados para que justifiquemos, perpetuemos, e incluso agradezcamos la co-acción y falta de respeto. Des-educarse es fundar de una vez por todas el mundo a voluntad y darse a luz en él".

Por su parte, a las 16,30 horas comenzará la jornada de la tarde con 'RAMA', que reflexionará acerca de 'Qué gano cuando pierdo'. Según señala el propio Rama, "tenemos una estructura de pensamiento que nos lleva a defendernos y defender nuestra razón porque

creemos que de esto depende nuestra supervivencia".

En el encuentro Rama hablará sobre los resultados que trae a la persona que se libera del deseo de ganancia e importancia personal.

Magdalena Sánchez Blesa cogerá el testigo a continuación para leer sus poemas. Pensamientos y reflexiones que nacen de la intención de dejar un legado moral y emocional a sus tres hijos.

Una herencia vital que, quizá por lo cercano y familiar, se ha convertido en universal. Esta recopilación de poemas es una defensa a ultranza de la resiliencia, de la capacidad de lucha y de la persecución de los objetivos y sueños que cada uno se marque en la vida.

En el interior del recital, el escritor riojano Andrés Pascual ofrecerá su conferencia 'Descubre quién eres y brilla'. "Cada día -señala Pascual-, me encuentro con muchos lectores que, al enterarse de que hace un tiempo dejé el bufete de abogados al que he entregado veinte años para dedicarme en exclusiva a la escritura, apretándome el brazo con complicidad me susurran al oído: 'Qué suerte poder hacer lo que amas'. Es entonces cuando me estremezco al pensar:

¿No debería ser así siempre, entregarnos en cuerpo y alma a aquello que amamos?".

"Sé que vivimos en un mundo complejo, pero hablo de sentirnos realizados, de salir corriendo tras esas cosas que hacen que el corazón nos lata de una forma especial, que nos dibujan una sonrisa que no nos cabe en la boca. Es un camino largo, un camino difícil y sobre todo un camino inseguro", explica Pascual.

A todas luces, "mucho más incierto que el boyante despacho de abogado con veinte años de experiencia que he dejado para estar hoy aquí. Pero es mi camino. Estoy viviendo mi propia vida".

Las entradas, que tienen un precio de 25 euros, están disponibles ya a la venta en las librerías Santos Ochoa y en la página web de los organizadores: www.ayumaya.es.