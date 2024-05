Logroño aprueba por unanimidad "exigir" a Ministerio de Transportes "reforzar" hasta tres los trenes diarios con Madrid

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en la sesión plenaria correspondiente al mes de mayo, "exigir" al Ministerio de Transportes que se "refuercen" hasta tres las frecuencias de trenes diarios que unen la capital riojana con Madrid. Así se ha decidido mediante la aprobación de una moción -prsentada originalmente por el PR+ y enmendad por el PP- que se ha apoyado por unanimidad.

El portavoz riojanista Rubén Antoñanzas, en la defensa de su moción, ha mostrado su "sopresa negativa porque no le hemos oído decir nada aún al alcalde al respecto de un tema que afecta de lleno a Logroño, estamos en un problema que afecta a logroñeses y a riojanos, pero también a nuestras empresas porque lastra nuestro crecimiento económico".

Así, ha propuesto el aumento "como mínimo" hasta tres frecuencias diarias de lunes a domingo los trenes directos a Madrid; reforzar las frecuencias a Miranda y Zaragoza; a lo que ha unido la posibilidad de "algo que nunca se ha planteado, como es una red de cercanías". "Que no se nos olvide como comunidad", ha pedido.

Ha valorado el "punto de partida, aunque sea insuficiente" de la propuesta de tren lanzada desde el Ministerio, retando al ministro Puente "que me ha bloqueado en X, a que intente venir en tren, y verá que es una autentica odisea".

El PP ha presentado una enmienda a esta moción regionalista -que ha sido aceptada-, cambiando en el texto de la propuesta inicial "la palabra 'solicitar' por ya 'exigir' al Ministerio la comunicación con Madrid", como ha señalado el concejal Ángel Andrés, que ha comparado las comunicaciones de Logroño con las de Burgos, Vitoria o Pamplona. "Nuestra situación es paupérrima", ha asegurado.

Sin turno en contra, en el turno de portavoces, Amaia Castro, de Podemos-IU, ha mostrado su acuerdo en que "necesitamos más conexiones con Madrid, Zaragoza, Bilbao o Barcelona", y también trenes de cercanías, al tiempo que ha lamentado "la marginación" en infraestructuras de la comunidad y la "pérdida" de muchos servicios.

Igualmente, la portavoz de Vox María Jiménez ha mostrado su apoyo a la moción "porque las conexiones entre Logroño y Madrid en tren son penosas", mientras que ha criticado la propuesta lanzada desde el Ministerio, tanto en el fondo como en las formas "a golpe de tuit". "No estamos dispuestas a quedarnos de brazos cruzados ante una situación discriminatoria", ha recalcado.

Por parte del PSOE, su portavoz Luis Alonso ha recordado "situaciones como la de Rincón de Soto que se han empezado a solucionar la semana pasada", al tiempo que ha "celebrado" el nuevo tren directo a Madrid y se ha sumado "a las reivindicaciones desde Logroño y La Rioja para mejores comunicaciones a través de Zaragoza".

Miguel Sáinz, portavoz del PP, ha afiamdo que "necesitamos que Madrid, gobierne quien gobierne ponga oídos y traiga el primero de estos trenes y luego el AVE", si bien ha considerado "insuficiente" la propuesta del Ministerio, "un tren que va por Valladolid y que tarda 4 horas". "Reconozco que hay movimiento, algo hemos avanzado, pero no nos conformamos", ha finalizado.

Para concluir este debate, el alcalde Conrado Escobar ha coincidido en que "la situación de insularidad de La Rioja y de Logroño es acuciante, a los logroñeses deberíamos mostrarles que vamos por un camino común", en torno a "lo que hemos aprobado todos", un plan de infraestructuras "en el que hay que perseverar y reforzar".

Y ha llamado a "trabajar a corto plazo y trabajar bien, la responsabilidad en este tema es del Gobierno de La Rioja", con una estrategia del presidente Capellán "que aprovecha lo existente".

"Si inmediatamente se pueden mejorar las frecuencias con lo que tenemos, lo haremos. La nueva frecuencia no es lo mejor, pero ahí está, lo decimos con resignación. Y eso no invalida mantener la presión sobre lo que seguimos pidiendo. No será la última vez, me temo, que hablemos de este tema", ha cerrado su intervención el primer edil.

MOCIONES SOBRE VIVIENDA.

El PSOE ha planteado una moción para "la realización urgente de un estudio que determine las zonas tensionadas a efectos de la Ley de Vivienda" en Logroño. Algo que, de acuerdo con el edil socialista Álvaro Foncea, es "necesario" precisamente según la normativa, y que han apoyado desde los dos partidos del Grupo Mixto "frente al modelo de vivienda que ustedes -al Gobierno local- están promoviendo".

Una propuesta, sin embargo, rechazada, entre otras cosas, porque, para la portavoz de Vox, María Jiménez, "es perjudicial para Logroño" mientras que, según la concejal del PP Patricia Sáinz, "supone políticas intervencionistas que están provocando efectos desastrosos, hay que cuidar de las dos partes del alquiler y dar seguridad jurídica".

Se ha rechazado también -con el 'no' de PP y Vox y el 'sí' del resto de grupos- la moción de Unidas Podemos-IU, "para la adopción de medidas para la intervención del mercado de la vivienda", como el recargo del IBI en las viviendas vacías, "necesario para cambiar las dinámicas del mercado"; un censo "detallado y actualizado" de pisos vacíos; y declarar Logroño como "zona tensionada" en vivienda.

MÁS MOCIONES.

Por otro lado, se ha aprobado una moción del Grupo Mixto PR+/EV para la creación de una Escuela Taller municipal de Agricultura destinada a jóvenes en situación de desempleo. Ha contado con los votos a favor de PR+, Podemos-IU y PSOE, y con la abstención de Vox y PP.

En este punto, el concejal 'popular' Miguel Sáinz ha reseñado la voluntad del Ejecutivo local de contar con "más Escuelas Taller en el ámbito socio sanitario, para las que hay demanda", y ha apuntado que "sí podrá haber en el futuro" la de agricultura, "pero antes hay otras con más prioridad".

Por último, se ha rechazado una moción planteada por el Grupo Municipal Socialista "para la creación de una estructura exclusiva que gestione fondos y ayudas" sobre todo procedentes de Europa, un órgano "necesario" para los proponentes, y moción "fake" para los grupos que han dado su voto negativo a la propuesta, argumentando desde el Gobierno local que "esa estructura fija ya existe".