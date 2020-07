Logroño Deporte mantendrá ayudas a equipos de referencia para la próxima temporada pero habrá cambios en las siguientes

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha comparecido esta mañana para informar de las ayudas que Logroño Deporte concederá a los equipos deportivos de referencia de la ciudad. Unas subvenciones que se rigen por unos criterios y porcentajes que, en la próxima temporada, incorporarán novedades aunque por un año mantendrán esencialmente sus bases y cuantías económicas.

Lo ha explicado Antoñanzas: "Tanto desde la oposición como al llegar al Gobierno hemos sostenido que la prioridad de la administración local debe ser potenciar el deporte de base, la cantera, para lo que se necesitaba destinar más recursos. Asimismo anuncié mi intención de variar las bases de las ayudas a los clubes de referencia porque me parecía que algunos porcentajes de apoyo público eran muy elevados".

Sin embargo, la pandemia de coronavirus ha condicionado estas intenciones. "Aunque era algo que los clubes ya sabían desde hace un año, nos ha parecido que han sufrido mucho por el covid 19 y que era mejor continuar la próxima temporada como hasta ahora. Es el momento de estar con los clubes, tienen muchas incertidumbres por delante como el número de socios que podrán hacer o las mayores dificultades para encontrar patrocinadores cuando las empresas están en situación delicada".

Este año, ha proseguido Antoñanzas, "nos ha parecido adecuado no introducirles más presión pero con la vista puesta en que deberán replantearse sus presupuestos y la forma de cubrirlos de cara a las siguientes temporadas".

COLABORACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES Y LOS CLUBES

De hecho, Rubén Antoñanzas ya ha hecho públicos algunos de los principios y los márgenes económicos que Logroño Deporte manejará a partir de la temporada 2021-2022.

La subvención municipal se calculará en función de unos criterios distintos a los actuales que serán consensuados con los clubes pero que tendrán en la cantera uno de los puntos más importantes de valoración.

"Consideramos que hay que potenciar el deporte entre los chavales cuando son pequeños y cuando van creciendo. Dándoles oportunidades para que sigan jugando en su ciudad, en su comunidad, cuando son ya más mayores. Formar y retener nuestro talento, también deportivo que lo tenemos y mucho".

Habrá asimismo diferencia en el dinero que percibirán los clubes. Éste se calculará sobre unos porcentajes distintos a los actuales, ya que la ayuda municipal oscilará entre un 25 y un 33% del presupuesto del equipo. En estos momentos, contando las cantidades concedidas en 2019-2020, éstas venían a suponer entre un 30 y un 46%.

Será una aportación que se completará con la colaboración con otras administraciones y con cada club.

"Estamos manteniendo conversaciones con el Gobierno de La Rioja porque creemos que las administraciones debemos ir de la mano y cubrir una parte importante de las necesidades de los clubes y que el resto sean ellos, bien a través de patrocinadores o de recursos propios. No debemos olvidar que apoyar a los equipos que son referencia deportiva de la ciudad es una de nuestras responsabilidades como administraciones pero también que es dinero público y hay que ser muy cautelosos con él".

Habrá además una limitación del importe total de la subvención municipal, un "tope" que será fijado dentro de las bases que regirán a partir de la temporada 2021-2022.

NOVEDADES EN ESTA TEMPORADA

En la actualidad, se considera "equipo de referencia" a "aquel perteneciente a un club logroñés que, en su modalidad, participa en una de las ligas regulares de mayor nivel deportivo del territorio nacional, siendo el único de la ciudad que lo hace en dicha liga y deporte, sin otro en una liga superior. Dependiendo del deporte y del arraigo social esas ligas serán la primera, segunda o incluso tercera en aquellos deportes con mayor número de practicantes".

Partiendo de esta definición y de las bases de concesión que la acompañan, las modificaciones que mayor repercusión tendrán para los clubes llegarán en la temporada 2021-2022; sin embargo en ésta 2020-2021 se introducirán ya tres cambios importantes:

-1. El primero afecta a los deportes que dentro de esta clasificación de "equipos de referencia" podrán concurrir a esta convocatoria y que serán todos menos el fútbol. Como explica el concejal de Deportes, "son incomparables los parámetros que se manejan en el fútbol respecto a presupuestos, otros ingresos, número de socios... con los del resto de deportes. Ya la UDL estaba fuera de estas ayudas y manteníamos con él un convenio al margen pero nos parece que con los demás equipos de fútbol teníamos que hacer lo mismo porque la diferencia respecto a otras modalidades es muy grande".

-2. La segunda de las novedades ya para la próxima temporada afecta a la justificación de la subvención municipal. En este punto, se determinará que los clubes deberán no sólo entregar las justificaciones de este gasto sino de la totalidad del presupuesto. "No me consta que hasta el momento haya habido problema alguno pero consideramos que si la subvención tiene en cuenta el presupuesto global de los equipos lo más transparente y riguroso es que éste sea el concepto que haya que justificar".

-3. Por último, el concejal de Deportes ha anunciado la reserva de una bolsa económica -en un principio cifrada en unos 50.000 euros- para que la ciudad pueda optar a ser sede de partidos decisivos de clasificación que nuestros equipos lleguen a disputar. "A veces surge la oportunidad pero no disponemos de una partida clara para organizar eventos de este tipo que además de animar al equipo y a la afición suponen un beneficio económico evidente para Logroño.

Con esta previsión optar a ser sede de eventos deportivos será más sencillo; con ella los clubes ya pueden empezar a negociar con sus respectivas federaciones la organización de estos partidos importantes que tienen posibilidades de jugar".

Estos tres aspectos serán introducidos en unas bases que de momento mantendrán los mismos criterios que en años anteriores (presupuesto de la entidad, número de licencias nacionales de cada deporte, interés social del proyecto a través del número de espectadores o socios de pago) y aproximadamente las cantidades percibidas por cada club en la temporada pasada de no haber cambiado sustancialmente alguna de sus circunstancias.

Y para el futuro, lo anunciado por el concejal: "unos porcentajes de ayuda municipal más ajustados y nuevos elementos de valoración siendo la cantera uno de los que ganará más peso".

Como señala Antoñanzas: "Logroño Deporte tiene muy bien cubierto el apoyo al deporte aficionado, con los más de 60.000 abonados y usuarios a nuestros servicios deportivos. Asimismo hay claras líneas de ayuda al deporte que disputa ligas nacionales. Pero existe una franja intermedia muy numerosa, la que ocupan los que practican deporte federado dentro de nuestra comunidad, a la que creemos que no se le ha dedicado la atención que debía".

"Hemos empezado con ayudas extraordinarias frente a situaciones concretas, como la aportación que hemos hecho al Club Voleibol Logroño para que no desaparezca. Por ahí queremos seguir, siempre dentro de nuestras posibilidades presupuestarias que, como todos saben, son ajustadas y más en la actual coyuntura", ha finalizado.