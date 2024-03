Logroño formará gratuitamente a los Agentes Turísticos en el Camino de Santiago

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

En respuesta a la creciente demanda de una experiencia peregrina de calidad, las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, con la financiación de los fondos Next Generation EU del Ministerio de Turismo y el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, han anunciado el lanzamiento de un innovador programa de formación dirigido a agentes turísticos y profesionales del sector servicios en el Camino de Santiago en Logroño.

Los cursos serán gratuitos y se celebrarán en Logroño del 11 al 15 de marzo en la Biblioteca Rafael Azcona. Hay disponibles 20 inscripciones que se pueden formalizar desde la web https://www.caminodesantiagoxxi.es/formamos-para-ayudarte/ o escribiendo a formacion@caminosigloxxi.eu Con el objetivo de enriquecer la interacción entre el peregrino y los servicios turísticos, y fomentar nuevas oportunidades, estos cursos de cinco días ofrecerán una formación integral en horario de tarde, abarcando tres ejes temáticos cruciales: el conocimiento del Camino, la caracterización del peregrino y la información y servicio al peregrino.

A través de un análisis detallado de las motivaciones de los peregrinos, los participantes aprenderán a establecer una comunicación efectiva y a desarrollar servicios que fomenten una relación armónica y respetuosa, acorde con los valores esenciales de la peregrinación jacobea.

Los desarrolladores de esta formación, impulsada desde el proyecto 'Camino Siglo XXI' invitan a agentes y guías turísticos, así como otros profesionales del sector servicios a inscribirse en esta formación para mejorar sus capacitaciones. "Es frecuente que se piense que ya se está bien formado para todos los sectores de la demanda. Pero hemos detectado en los últimos años que se trabaja con el peregrino sin entender que hay muchas cosas en las que no están interesados y no van a querer desde el punto de vista de turismo cultural y otras demandas que tienen y no están cubiertas", señala el presidente de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, Juan Carlos Pérez, responsable de los cursos acompañado del presidente de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago y participante del proyecto Camino Siglo XXI.