Logroño participará en una iniciativa para promover los cuidados en niños de familias vulnerables

Presentación de la iniciativa en Logroño - CRUZ ROJA

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño participará en la iniciativa de Cruz Roja 'Cuidados Comunitarios en la Primera Infancia' con la que se abordan las competencias que necesitan incorporar las familias para garantizar el buen trato y la atención a los niños en entornos vulnerables.

El programa, que se ha presentado hoy en Logroño, tiene como objetivo crear y consolidar redes comunitarias de apoyo a las familias para fortalecer el bienestar y desarrollo integral de niños y niñas de cero a seis años.

Este proyecto, financiado a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, en el marco de la prioridad de Innovación Social, se pondrá inicialmente en marcha en Logroño, Salamanca, Almería y la Comarca del Jiloca (Teruel).

A través de esta iniciativa, Cruz Roja impulsa una respuesta preventiva y cercana a las necesidades de las familias durante los primeros años de vida de sus hijos e hijas.

Además de trabajar directamente con madres, padres y personas cuidadoras, el proyecto promueve la creación de redes de apoyo comunitario en las que participan Servicios Sociales, centros educativos, recursos sanitarios, entidades sociales, comercios de proximidad y ciudadanía.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la transferencia del modelo de intervención 'Criando en Equipo', basado en el conocimiento científico sobre el desarrollo infantil y las competencias parentales.

Su aplicación permitirá reforzar el acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad, promover una crianza respetuosa, favorecer la convivencia familiar y detectar de manera temprana posibles dificultades en el desarrollo de niños y niñas.

El responsable de Infancia y Jóvenes en Cruz Roja Española, Carlos Chana, ha explicado que se trata de "generar entornos en la comunidad que favorezcan el desarrollo y el crecimiento de niños y niñas de cero a seis años a través del fortalecimiento de las capacidades de las familias y de la propia comunidad".

Ha indicado que se hace siendo conocedores de que "los niños ya, antes de nacer, en función de las condiciones sociales de sus padres, van a tener unas posibilidades o van a tener otras".

EQUIPO FORMADO EN LOGROÑO

En Logroño, ha concretado, Cruz Roja tiene un recorrido en el ámbito de la primera infancia y con el proyecto Criando en Positivo, uno de los que tiene "más tradición en la organización".

De este modo, hay un equipo formado por una trabajadora social, una psicóloga y un conjunto de voluntarios "que están siendo capacitados en este modelo de criando en equipo y que van a ser agentes difusores".

Con este programa, ha relatado, "se abordan aquellas competencias que necesitan incorporar las familias para garantizar el buen trato la atención a los niños" implicando sus rutinas.

"Que aprendan a hacer una lectura comprensiva de la fase del desarrollo del niño, de cómo el niño expresa sus necesidades y cómo el adulto tiene que recogerlas y responderlas", ha indicado.