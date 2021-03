Logroño trabaja para ser Destino Turístico Inteligente "entre tres y cinco años", tras adherirse a la Red nacional

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en el pleno ordianrio del mes de marzo, adherirse a la Red nacional de Destinos Turísticos Inteligentes, un objetivo que se trabaja por alcanzar en un plazo "entre tres y cinco años". La aprobación se ha logrado con el apoyo de los tres Grupos del equipo de Gobierno -PSOE, UP y PR+- y de Ciudadanos, y con el voto en contra del PP.

Como ha explicado la concejala de Economía, Hacienda, Turismo y Comercio, Esmeralda Campos, "la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), coordinada por la Secretaría de Estado de Turismo y por SEGITTUR (Sociedad Estatal de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), supone un proceso de conversión del municipio como destino turístico hacia un destino turístico inteligente".

Un destino que se entiende "como un espacio turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, promueve la accesibilidad universal, facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida de los residentes".

La adhesión a esta red -que nació en octubre de 2018 y actualmente cuenta con 119 destinos, 31 instituciones y 48 empresas- "responde a una clara apuesta por un modelo de desarrollo turístico innovador, que refleja su compromiso con los pilares estratégicos que determinan la competitividad de los destinos turísticos".

Su finalidad es "liderar desde la sostenibilidad el desarrollo del sector turístico a través de la innovación y la tecnología, pues este es el objetivo de los destinos turísticos inteligentes, que se unen en la red para promover sinergias y transferencia de conocimiento maximizando los beneficios de la metodología DTI".

Esta estrategia integral permite aumentar la competitividad del destino a través de un mejor aprovechamiento de sus recursos turísticos, así como la identificación y creación de otros, la mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización o el uso de fuentes de energía renovables, análisis y tratamiento de los datos para mejorar la toma de decisiones, entre otros.

"Todo ello, focalizado en impulsar el desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes, medioambiental, económica y socio-cultural, con el objetivo final de mejorar la calidad de experiencia de los turistas y la calidad de vida de los residentes", ha señalado Campos, quien ha señalado que se haría el diagnóstico, planificación e implementación en dos fases, en un plazo "entre tres y cinco años".

OTRAS REDES DE INTERÉS TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO.

La concejala ha recordado que actualmente, el Ayuntamiento forma parte de las siguientes redes de interés turístico: ACEVIN, red cuyos miembros tienen como denominador común el predominio de la industria vitivinícola en su economía; y Saborea España, primera plataforma nacional con vocación internacional que potencia el turismo y la gastronomía de nuestro país.

También a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, entidad sin ánimo de lucro integrada por ochenta y un municipios del Camino Francés; IAGTO, asociación internacional integrada por más de 2.500 agentes públicos y privados vinculados con la promoción de destinos turísticos relacionados con el Golf y la Red de cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, creada para la promoción de los recursos turísticos, históricos-culturales y económicos de los destinos que formaron parte de las Rutas de Carlos V.

El Ayuntamiento de Logroño es miembro de La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), de la que el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza es presidente, y cuyo objetivo es establecer una plataforma y red que permita el intercambio de experiencias y favorecer el trabajo conjunto para el desarrollo de un modelo de gestión sostenible, para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad.

Asimismo, el Consistorio también es miembro de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, de la que el alcalde de Logroño también es presidente. Integrada por diversos municipios que conforman el llamado Camino Francés, el objetivo de esta entidad sin ánimo de lucro es establecer relaciones de cooperación entre todos los municipios por los que discurre esta ruta de cara a su protección y promoción. Además, promueve la puesta en marcha de proyectos de interés común en relación con el Camino de Santiago y colabora con las administraciones autonómicas y estatales en todas las políticas relacionadas con el Camino.

LAS RÉPLICAS.

Por parte del portavoz de Cs, Ignacio Tricio, aunque se ha mostrado a favor de la adhesión, ha incidido en la necesidad de "trabajar con el sector y con todo los implicados, que ahora, lo que reclaman y están necesitando es apoyo y ayudas directas, más que adherirse a una nueva red".

"Muchos llevan más de un año sin poder trabajar, escuchen al sector, lo que de verdad necesitan. Y lo que se necesita e trabajar para que la gente venga a Logroño, y que sea referente turístico, porque ahora mismo, no lo es", ha lamentado el portavoz 'naranja'.

Por su parte, la concejala del PP Patricia Lapeña ha afirmado que el la adhesión "tiene trampa", por el pago de 18.000 euros para el necesario informe "y no ha contado para esto con los demás, y me pregunto si incluso lo ha validado o solicitado el sector".

Como ejemplos "de lo que no se está haciendo" en materia turística ha señalado el proyecto de la Enópolis o "la web turística anunciada hace meses y que no está aún". "Incluso pongo en duda que realmente se quieran adherir y que no sea un compromiso con el alcalde por ser presidente de la RECI", ha apuntado.

Por último, ha intervenido en este punto el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha recordado que "fue el PP el que activó la estrategia de destinos turísticos inteligentes, porque, además de sol y playa, se podía incorporar la tecnología para ser una industria turística de primer nivel".

Algo, ha apuntado el primer edil, que "fue hace casi un lustro y ni Logroño ni ningún municipio de La Rioja ha hecho ni lo mínimo para presentar candidatura a esta red".

"Llegamos tarde al reparto de fondos, se tenía que haber hecho hace cuatro o cinco años, cuando muchas ciudades consiguieron fondos para mejorar su turismo. Ahora, tenemos que estar presentes, decir que tenemos las ganas y el impulso, con los recursos humanos y materiales para competir con otras ciudades en este campo", ha concluido Hermoso de Mendoza.