Dos décimos del 29.031, quinto premio del Sorteo de Navidad 2018, vendidos en Logroño

Actualizado 22/12/2018 10:37:50 CET

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos décimos del quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad (29.031) han sido repartidos en el Café Bar Vinuesa de la calle Carmen Medrano s/n de Logroño.

El número se ha vendido por terminal, tal y como ha explicado a Europa Press el responsable del local, Eduardo Escribano. Aunque los agraciados no han pasado todavía por allí, Escribano se siente "muy contento" de poder haber repartido suerte. "La pena es que no ha sido mucho más, pero todavía falta por salir el Gordo y quizás, me vuelvas a llamar en un rato", ha destacado.

Además, como ha reconocido, "no es la primera vez que repartimos suerte, hace unos años, también pudimos dar otros premios, aunque no eran de la Lotería de Navidad".

El décimo, con un premio de 6.000 euros, corresponde al 29.031, número que ha resultado agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie y que ha sido muy repartido por toda España.

El número ha sido cantado a las 10.01 horas en el quinto alambre de la segunda tabla.