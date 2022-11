Mañana finaliza el plazo para solicitar las becas de movilidad del curso 2022-2023

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las becas complementarias convocadas por el Gobierno de La Rioja para la realización de estudios universitarios fuera de La Rioja durante el curso 2022-2023, comúnmente conocidas como becas de movilidad, finaliza mañana, miércoles 2 de noviembre.

Las becas cuentan con un presupuesto que este año se incrementa hasta 1,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 74 por ciento en los tres últimos años, que ha permitido aumentar "considerablemente" el número de ayudas concedidas e incrementar la cuantía.

El Gobierno de La Rioja ha detallado que las personas interesadas en solicitarlas pueden realizar los trámites a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.

Para poder optar a estas becas los alumnos deben estar realizando estudios que no se impartan con carácter presencial en La Rioja o estudios en enseñanzas presenciales ofertadas en La Rioja en los que los estudiantes no han obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte el curso académico en el que iniciaron sus estudios.

Entre las condiciones para la concesión de las mismas se establecen requisitos académicos como las calificaciones medias y los porcentajes de créditos aprobados, y requisitos económicos de renta y patrimonio familiar.

Además, al igual que el curso pasado, la convocatoria se dirige no solo a los estudiantes de grado, sino también a los estudiantes de máster universitario habilitante para profesión regulada.

Por otro lado, si durante el proceso de tramitación a las personas solicitantes les surgen dudas, el Gobierno de La Rioja ha creado un apartado web con vídeos explicativos y diferentes enlaces.

Estas ayudas beneficiaron en la última convocatoria a 948 alumnos y el importe por beca superó los 1.300 euros, frente a las 700 becas con una cuantía de 1.000 euros que se otorgaban de media antes del 2019.

Esto ha supuesto, ha recalcado el Ejecutivo, que un 35 por ciento más de estudiantes riojanos se beneficien de esta beca de movilidad y que, además, también se haya aumentado un 35 por ciento la cuantía de la ayuda que recibe cada estudiante beneficiario.