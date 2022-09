Manzanos (PP): "Hay que ganar las elecciones para acabar con el sanchismo, que rompe la igualdad entre regiones"

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP de La Rioja, Noemí Manzanos, ha emplazado a los participantes en la XXV Interparlamentaria del Partido Popular a "remar en el mismo sentido y seguir trabajando para ganar las próximas Elecciones" para terminar con el sanchismo, que rompe la igualdad entre comunidades y, en el caso de La Rioja, "la utiliza como moneda de cambio, ante el silencio cómplice de Andreu".

"Los riojanos no aspiramos a ser más que nadie, pero tampoco menos. A más Rioja, más España. Esta fórmula forma parte de nuestro ADN y resulta irrenunciable para el PP de La Rioja. Nuestra tierra no es ajena al ninguneo y al olvido sistemático de Sánchez. Con el silencio cómplice de Andreu, pasan los años y ninguno de los compromisos adquiridos con nuestra tierra se cumplen", ha añadido.

Noemí Manzanos ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la mesa 'Unidad y diversidad en la España de las autonomías' en el marco de la XXV Interparlamentaria del PP que se celebra en Toledo con el lema 'A la altura de un gran país'. En esta mesa, presidida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y coordinada por el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, también han participado el diputado nacional, Carlos Rojas, la Senadora, Ana Alós, y el diputado autonómico en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina.

La diputada autonómica se ha mostrado crítica con las "deslealtades" del Gobierno de Sánchez hacia un gran número de comunidades de nuestro país. "Según nuestra Constitución, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero en la práctica con Pedro Sánchez esto no sucede, más bien todo lo contrario. Con el fin de sobrevivir y continuar en el poder, se pliega a las presiones desde el nacionalismo, el independentismo y de otros muchos extremismos".

En este sentido, ha lamentado que "nos estamos acostumbrando a ver cómo sin ningún pudor, Sánchez intercambia los intereses de todos los españoles para favorecer sus intereses personales. Lo vemos con el uso del castellano en Cataluña, con los indultos a los independentistas o con el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas".

DOCa RIOJA Y FONDOS NEXT GENERATION PARA EL CAMPO

A este respecto, Manzanos ha apuntado que "en La Rioja rizamos el rizo del Sanchismo. El Gobierno Central no sólo no cumple lo que promete, sino que además nos utiliza como moneda de cambio y Andreu calla y otorga. El mejor ejemplo es lo que está sucediendo con el intento de ruptura de la DOCa Rioja por esos pactos políticos suscritos entre el PNV y Sánchez".

A la falta de sensibilidad de Sánchez con una de las señas de identidad de esta Comunidad Autónoma como es la DOCa, la Diputada Autonómica ha sumado el poco interés mostrado por el Gobierno de Sánchez por el sector primario, "como evidencian las pésimas negociaciones en Europa de Planas y Sánchez, que cedieron la mitad de los fondos Next Generation previstos para el campo español. Entraron a la reunión con una oferta del 1,5% y salió con los fondos recortados hasta un 0,75% y los socialistas todavía aplauden".

En su intervención ante parlamentarios nacionales y autonómicos de todo el país, Noemí Manzanos ha puesto el foco en la problemática del lobo, que está afectando seriamente a los ganaderos riojanos y a los de otras comunidades, que ha tachado como una "traición". Así, ha recordado que incluir el lobo en el LESPRE y "sobreproteger caprichosamente a esta especie en expansión pone en peligro de extinción a los ganaderos, imposibilitado el desarrollo de su actividad en nuestras sierras y arremetiendo sin ningún fundamento contra nuestra ganadería extensiva, maltratando así la forma de vida de mucha gente".

En este sentido, ha alertado de que las malas políticas socialistas "están contribuyendo de forma activa de la despoblación la sierra. En La Rioja son varios los ganaderos de la sierra (Alto Leza, Sierra de cebollera y las 7 villas principalmente) que han tirado la toalla al no poder soportar los ataques del lobo, que se suman al alto coste de los combustibles, a la subida de la electricidad y de los piensos, etc. Qué decir de los 20 millones de € para indemnizaciones por ataques, condicionados a que las comunidades firmen, aunque no están de acuerdo, es un chantaje".

Noemí Manzanos ha apuntado que desde La Rioja "vemos con envidia cómo, salvo la nuestra, el resto regiones loberas sí se han unido para luchar ante este despropósito. ¿Cómo puede ser el criterio del Gobierno de España distinto al de las comunidades que sufren este problema?. La respuesta a esa pregunta es clara: Sanchismo".

La diputada autonómica ha finalizado su intervención subrayando su convencimiento de que, como en el resto de las cuestiones, en este asunto "soluciones y Partido Popular han de ir de la mano. Desde el PP debemos seguir luchando para que se imponga la cordura y sean las comunidades con experiencia en la materia las que lideren la estrategia del lobo en nuestro país y no una ministra extremista empeñada en salirse con la suya, caiga quien caiga".