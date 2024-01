Manzanos subraya que La Rioja "trabaja de la mano de ganaderos y veterinarios para buscar soluciones a la EHE"

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha inaugurado en el salón de actos de la bodega institucional de la Finca La Grajera, la Jornada Técnica sobre la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) donde ha subrayado que "esta campaña esperamos que se manifieste algo de inmunidad en los rebaños y que la aparición clínica y la gravedad sean menores, pero tenemos que estar preparados para todo".

Noemí Manzanos ha aprovechado la jornada técnica para señalar que en la difusión de la enfermedad "es fundamental la presencia del vector, que no es otra cosa que un mosquito, encontrándonos en esta época del año en un período estacionalmente libre del vector, por lo que no hay circulación del virus". Además, ha agradecido la participación a los veterinarios Luis Felipe Pérez Martínez (Servicio de Ganadería) y Javier Brieva Sáenz (BRICALVET S.L) y al ganadero de bovino en Extremadura Agustín Quirós Martin, por compartir sus conocimientos y experiencia.

Según los datos disponibles, se ha observado una mayor afectación clínica en animales mayores a 24 meses, machos, de razas no rústicas (por ejemplo: Limousine, Blonde d'Aquitaine y sus cruces) y en sistema de producción extensivo. En este sentido, La Rioja ha comunicado focos en siete comarcas: Arnedo, Calahorra, Logroño, San Román de Cameros, Torrecilla en Cameros, Nájera y Santo Domingo de la Calzada.

Afortunadamente, teniendo en cuenta que todas las comunidades autónomas no insulares están catalogadas como zona de restricción, no se han impuesto condiciones especiales para los movimientos nacionales, más allá de la recomendación del uso de insecticidas y repelentes. "Como bien es sabido no existe todavía vacuna, aunque diferentes laboratorios están trabajando en ello, además, aunque es algo que se ha comentado muchas veces, hay que recordar que no se transmite al hombre", ha indicado Manzanos.

La titular de la Consejería ha aprovechado la Jornada Técnica sobre la EHE para agradecer tanto a ganaderos como a veterinarios "el trabajo realizado y su coordinación con los servicios veterinarios oficiales a la hora de comunicar sospechas, remitir muestras y actualizar información".

Al cierre de 2023, sobre un total de 248 explotaciones susceptibles de ganado vacuno extensivo, se remitieron muestra al laboratorio de 127 explotaciones. De ellas, fueron confirmadas como positivas en el laboratorio 113, un 45% de las explotaciones bovinas extensivas riojanas.

El censo total de las explotaciones confirmadas como positivas fue de 14.653 animales. En cuanto a animales afectados, es decir, con sintomatología de la enfermedad y/o con resultado positivo en laboratorio fueron 679 animales, mientras que fueron 152 los animales muertos. Estos datos confirman que La Rioja se encuentra dentro de la media nacional.

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (Culicoides spp.) que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En el ganado vacuno puede producir clínica moderada y autolimitante durante unas dos semanas. Asimismo, el ganado ovino es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica, y el caprino es muy poco susceptible a la infección. Dicha enfermedad, afecta también a los ciervos, donde cursa de forma más grave, y puede afectar también a gamos y corzos.

Este virus pertenece a la familia Reoviridae, género Orbivirus, y tiene muchas características morfológicas y estructurales en común con los otros miembros del género, especialmente con el virus de la lengua azul, y cuenta un periodo de incubación de 2 a 10 días.

CLÍNICA Y MEDIDAS DE LUCHA Y PREVENCIÓN

Los síntomas y lesiones son muy variables, predominando los signos clínicos a nivel de boca y ollares, fiebre, inapetencia, adelgazamiento progresivo, abortos y, en algunos casos, la muerte del animal.

Al tratarse de una enfermedad vírica, no existe tratamiento específico, aunque gran parte de los animales se recuperan con el apoyo de una terapia sintomática con antiinflamatorios y antibióticos. Hasta la fecha se ha comunicado la muerte de 16 animales, en principio, atribuible a la enfermedad.

No existe vacuna autorizada en la Unión Europea, por lo que la única medida preventiva es la lucha contra el vector, a través de la desinsectación de animales, medios de transporte e instalaciones, así como el uso de repelentes.

RÉGIMEN DE MOVIMIENTOS Y ZONA DE RESTRICCIÓN

En estos momentos todo el territorio peninsular de España es zona de restricción, habida cuenta de la detección de la enfermedad en todas las Comunidades Autónomas, excepto las insulares.

Respecto a los movimientos nacionales dentro del área restringida no existe ningún tipo de restricción, recomendándose únicamente la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.

Para el movimiento desde la zona afectada hacia zona libre, los animales y vehículos deben estar desinsectados con ausencia de sintomatología en ganado bovino. En cuanto a la exportación a países terceros, el Ministerio de Agricultura establece requisitos sanitarios según destino.