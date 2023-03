Marca desea que haya "acuerdo cuanto antes" en huelga de letrados y afirma que será necesario un plan ante los retrasos

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, ha asegurado que, ante la huelga de letrados, su "deseo" es que "haya acuerdo cuanto antes" y aunque a día de hoy "es difícil saber las cifras" de los procedimientos paralizados, desde el TSJR "tenemos previsiones de cómo solventarlo, a través de un plan de trabajo", una vez acabe esta situación.

Javier Marca ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas una vez ha presentado, junto al consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, las actuaciones formativas para jueces y magistrados a lo largo de 2023.

Sobre la negociación del conflicto, Marca ha reconocido que "es difícil que yo tenga noticias de primera mano pero deseo que haya acuerdo, sea en unas circunstancias o en otras, en unas cantidades u otras, y empiecen este año o cuando tengamos capacidad presupuestaria" pero como ha insistido "es un asunto que excede totalmente de mi capacidad y conocimiento".

Preguntado también sobre si la huelga de letrados podría amenazar a las elecciones municipales, dado que este cuerpo constituye las mesas electorales, Marca reconoce que "han surgido algunas dudas al respecto en los ámbitos jurídicos" porque "las juntas electorales de zona deben estar compuestas por un secretario de la administración de justicia, tal y como está conformado".

"Como esa función no aparecía en los servicios mínimos que el Ministerio de Justicia ha ido elaborando cabía esa duda pero esta cuestión ya ha sido resuelta por la Junta Electoral Central en la que se dice que ésta no es autoridad competente para fijar servicios mínimos y, segundo, que la función de participación en las mesas electorales es una obligación ciudadana que no está supeditada a su condición de letrado de la administración de justicia, así que están obligados a ir".

"SABREMOS CIFRAS CONCRETAS CUANDO ACABE LA HUELGA"

Finalmente, ha insistido, "es difícil saber a día de hoy las cifras de los procedimientos paralizados, sabremos cifras concretas cuando acabe la huelga. Hay muchos procedimientos, expedientes y demandas pendientes de incoación y esa bolsa de asuntos atrasados tendremos que solventarla en un futuro con un programa de actuación".

"Tendremos que esperar a que lleguen a un acuerdo pero las previsiones técnicas de cómo intentar solventarlo, las tenemos en la cabeza". Sobre ellas, ha dicho, "en mi opinión, quizás, habría que hacer algo como hicimos en pandemia con criterios de preferencia" pero también "deberemos contar con la voluntad y colaboración de los compañeros porque no podemos desdoblar a los jueces".