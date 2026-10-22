En marcha las obras de refuerzo de firme de la LR- 333 en Villoslada de Cameros,

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, visita la actuación de refuerzo de firme que se está llevando a cabo en la carretera LR-333 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y del alcalde de Villoslada de Cameros, Julio Ignacio Elías, ha visitado hoy, día 22, la evolución de las obras de mejora que se están ejecutando en la carretera autonómica LR-333.

Esta actuación "forma parte del Plan de Modernización de Carreteras Rurales que tiene entre sus principales objetivos mejorar la conectividad de las zonas más despobladas y garantizar la seguridad vial", ha señalado Osés.

El titular de Infraestructuras ha explicado que esta semana han comenzado los trabajos de refuerzo de firme en esta vía, tras haber finalizado las labores de limpieza de bordes de arcenes, saneo de paseos y obras de drenaje transversal.

El refuerzo comprende el fresado previo del firme, y la posterior extensión de una capa de aglomerado, lo que permitirá recuperar la capacidad portante y la regularidad de la calzada.

En último lugar, se llevará a cabo la renovación de la señalización horizontal y vertical, como también la adaptación de los elementos de balizamiento y mejora o acondicionamiento de las defensas de seguridad.

La obra comprende dos tramos diferentes de esta infraestructura viaria: desde el cruce de la N-111 hasta el límite de la provincia de Soria, y desde Viniegra de Abajo hasta el cruce con la LR-113.

La carretera permanecerá cortada al tráfico hasta el próximo martes, 27 de octubre, en horario de 8,30 a 13,30 horas, y de 14,30 a 19,00 horas, entre el punto kilométrico 2+900 y el punto kilométrico 6+160.

Dado que no existen desvíos alternativos, se permitirá el paso de vehículos de 10,45 a 11,00 horas, de 13,30 a 14,30 horas y de 19,00 hasta las 8,30 horas del día siguiente.

Con motivo de la presencia de maquinaria pesada, posibles estrechamientos temporales de carril y cambios en la adherencia del pavimento durante la fase de ejecución de estas actuaciones, la Dirección General de Infraestructuras solicita a los conductores habituales de la vía que extremen la precaución, respeten la señalización provisional de obra y adecuen la velocidad de circulación a las condiciones del tramo en obras.

Durante la visita, el alcalde de Villoslada de Cameros ha agradecido esta actuación "por la importancia que tiene que la carretera esté en buenas condiciones de cara al invierno, cuando la situación se complica en esta zona, y que tengamos unos buenos accesos para las personas que vivimos en el medio rural".

La obra se enmarca en el Plan de Modernización de Carreteras Rurales impulsado para renovar un total de 250 kilómetros de calzada pertenecientes repartidos en 49 carreteras de toda la red local y comarcal de nuestra región.

En todas ellas, se llevarán a cabo actuaciones de rehabilitación y refuerzo del firme, y regularización transversal de la calzada; mejora y limpieza de los drenajes longitudinales y transversales; renovación de la señalización horizontal y vertical; y adaptación del balizamiento a las nuevas exigencias de seguridad vial.

Estas carreteras tienen en común una calzada cuya capa de rodadura se materializó en su día mediante riegos asfálticos.

Cuentan con tramos con problemas de deformaciones transversales y degradación de firme, así como pérdidas de material en la superficie.

Así, el envejecimiento y progresivo deterioro de los materiales asfálticos, con abundancia de grietas y roturas que favorecen la penetración del agua y la ruina del pavimento, afecta de manera negativa a la comodidad en la conducción.

OBRAS EN MARCHA EN PEDROSO, VENTROSA Y MURO DE AGUAS

Los trabajos en la Rioja Alta, que están siendo ejecutados por la firma Ismael Andrés, comenzaron a mediados del pasado mes de septiembre.

Así, la semana pasada se realizaron los trabajos de refuerzo de firme en la LR-434 en Pedroso, y esta semana se está llevando a cabo el refuerzo de firme de la LR-436 en Ventrosa.

Por su parte, en la LR-331 hasta Villaverde de Rioja, y en la LR-433 en Ledesma de la Cogolla, los trabajos se centran actualmente en la limpieza de cunetas y paseos.

Las actuaciones en La Rioja Baja y Media, que fueron adjudicadas a la empresa Riojana de Asfaltos, comenzaron a primeros de octubre.

Actualmente, se está desarrollando la limpieza de cunetas y paseos en la LR-487 en Muro de Aguas, así como las obras de refuerzo de firme de la LR-333.