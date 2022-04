Marea Arcoíris organiza este sábado una manifestación por la visibilidad lésbica

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica y para reivindicar y conmemorar esta fecha bajo el lema 'Aquí estamos las lesbianas', este sábado 23 de abril a las 20,00 horas desde la Plaza del Mercado de Logroño partirá la manifestación organizada por

Marea Arcoíris. Además, contaremos con la presencia de 'Batucada que Entiende' de Madrid compuesta en su integridad por mujeres.

Como recuerdan en un comunicado de prensa, hace casi 15 años que se viene repitiendo una llamada a las mujeres lesbianas a vivir su

orientación sexual con igual libertad que las personas heterosexuales.

Desde 2008 se celebra cada 26 de abril el Día de la Visibilidad Lésbica con la finalidad de que todas las mujeres con preferencias sexuales no heterosexuales, sean respetadas, valoradas y

puedan gozar de los mismos espacios en la sociedad, sin que exista hacia ellas ningún tipo de discriminación. "¿Hasta cuándo tendremos que insistir en la necesidad de políticas activas dentro de los partidos políticos, fuerzas sindicales, federaciones

deportivas y entidades empresariales para garantizar la igualdad?", preguntan desde Marea Arcoíris.

"Porque la vida, nuestra vida, está fuera del armario. Porque no estamos solas. Porque como mujeres lesbianas existimos, trabajamos, amamos, creamos, tenemos hijas e hijos, pagamos nuestros impuestos, votamos, decidimos. Es el momento de romper el silencio de una vez por todas, el momento de vivir una vida plena, el momento de darnos

a nosotras mismas el derecho a la felicidad. Visibilizarnos como lesbianas es el camino, porque lo que no se ve no existe", afirman.

Así, prosiguen, "siendo visibles ganamos todas, ganamos más referentes, más salud, más libertad, más placer, más plenitud. Siendo visibles podemos exigir a las instituciones un compromiso público y firme de apoyo a la visibilidad lésbica, adoptando las medidas necesarias que nos dejen desarrollarnos plenamente en el entorno familiar, laboral, sanitario, educativo y social, de una manera real".

Por todo ello, explican, "como mujeres a las que les gustan las mujeres, queremos que se deje de utilizar la sexualidad entre mujeres como producto para el consumo heterosexual masculino".

"Exigimos el acceso al sistema de salud sexual y reproductiva sin discriminación por motivo de nuestra orientación o prácticas sexuales, hay coito más allá del heterosexual. No nos gusta una educación basada en esquemas de heterosexualidad obligatoria y carente de de una realidad que ahora mismo es diversa. Exigimos medidas contra el acoso escolar por motivo de orientación

sexual".

Además, "no nos olvidamos de las mujeres lesbianas que ya son visibles, que se han convertido en nuestras referentes, pero tampoco de las que son invisibles, las mujeres lesbianas racializadas, las mujeres lesbianas más pobres, las mujeres lesbianas explotadas.

Porque todas nosotras existimos y todas nosotras nos tenemos que hacer ver, nos tenemos que dejar ver. Debemos ocupar los espacios políticos desde nuestra condición de lesbianas, debemos tomar la relevancia que nos corresponde en el colectivo LGTBI+ y en los espacios feministas".

Para la Marea "el camino para la igualdad pasa por la visibilidad, es el único modo de desmontar los armarios que encierran con especial crueldad a las mujeres lesbianas, de terminar de una vez por todas con la lesbofobia que aún persiste en esta sociedad. Las lesbianas

existimos, existimos más allá de las paredes de nuestras casas".

Por todo ello "llamamos a la participación de todas las personas LGTBI+ de La Rioja a participar y apoyar la manifestación que tendrá lugar este sábado 23 de abril a las 20,00 horas que partirá desde la Plaza del Mercado de Logroño".