Marisa Flórez recibe la Insignia de Oro de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja

Publicado 09/07/2018 14:03:10 CET

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fotoperiodista Marisa Flórez, una de las primeras mujeres que ejerció esta profesión en España, ha recibido este mediodía en Logroño la Insignia de Oro de la Asociación de Informadores Gráficos (AIG) de La Rioja, en reconocimiento a toda su trayectoria profesional, como fotógrafa y como editora gráfica.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, junto con el presidente dela AIG, Fernando Díaz, ha entregado la Insignia a Flórez, que ha agradecido el reconocimiento "porque cualquier distinción que te den es un orgullo, pero ésta lo es especialmente, porque si te lo dan los compañeros de profesión, ya es lo máximo".

"Hay que reivindicar una profesión -ha añadido- que ha sido fundamental, en la que cada día te hace aprender algo, te permite estar en primera línea en lugares en los que de otro modo no estarías y, especialmente, te hace conocer personas. Es una profesión que te aporta todo a nivel profesional, pero, sobre todo, a nivel humano. Volvería a empezar desde el principio".

Como ha recordado el peridista Chus del Río en la presentación de la homenajeada, "no le gusta que ser recordada solamente como 'la reportera que retraró la Transición', es mucho más, es toda una vida de fotoperiodista, que retrató como nadie la realidad de la España de los 70, los 80 y los 90, y que también editó como nadie, incluyendo por primera vez, la edición de la imagen digital".

Ha recordado, incluso, que "no solo se dedicó a la fotografía política, fotografió el país que le tocó vivir", el "maldito" 11-M, y, por ejemplo, ha apuntado que retrató el mundo taurino, el cinematográfico "y hasta el vestuario del Real Madrid, donde no querían dejarle pasar por ser mujer, y ella respondió que no iba como mujer, sino como fotógrafo, y acabó por entrar".

Fernando Díaz, por su parte, ha considerado el reconocimiento como algo "más que merecido" porque ha afirmado que "es la mejor fotoperiodista que hay en España, la labora que ha hecho como fotógrafa y como editora gráfica ha ido marcando la línea que luego hemos seguido el resto".

En palabras de Cuca Gamarra, "la Insignia que le otorgan sus compañeros reconocen una trayectoria llena de buen hacer profesional", al tiempo que ha reconocido la necesidad de "contar con un colectivo fuerte y sólido, que reivindique la labor fotoperiodística y también sus derechos profesionales, sobre todo en un momento en el que cualquiera con una cámara en su móvil se cree reportero gráfico, y no lo es".

Ha felicitado a Flórez, además, por "una trayectoria en la que nos ha ofrecido grandes fotos de grandes momentos, llenas de fuerza pero también de sencillez y sensibilidad, y por sus imágenes de momentos más sutiles que solamente un gran fotógrafo puede transmitir, nos ha hecho comprender la importancia de que una noticia vaya acompañada de una buena imagen".

TRAYECTORIA.

Considerada como una de las primeras y más grandes fotoperiodistas españolas y reportera de la Transición, Marisa Flórez recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1979. Leonesa de nacimiento, comenzó a trabajar en el vespertino 'Informaciones' de Jesús de la Serna a comienzos de los años 70, pero rápidamente, en 1976, pasó a 'El País', donde vivió el nacimiento del diario.

En este rotativo retrató como testigo directo algunos de los momentos más importantes de la sociedad y de la política españolas en los albores de la democracia. Cuenta, desde entonces, con una amplísima trayectoria en todo tipo de ámbitos, desde la política al fútbol pasando por los toros, y, además, ha ejercido de editora gráfica de 'El País' en momentos históricos de la historia española reciente, como el 11-M.

Ha publicado su trabajo en diferentes revistas y periódicos nacionales y extranjeros, y ha realizado igualmente exposiciones individuales, como 'Momentos de una década', 'Memorias y miradas de un fin de siglo constitucional', 'Mujeres' o 'Toreros' y cuenta con imágenes en la exposición permanente 'León, cuna del parlamentarismo'.

De forma colectiva, Marisa Flórez ha colaborado con la exposición ZAJ realizada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como en 'Imágenes escritas. 20 años del Premio Cervantes', '25 años del Congreso de los Diputados 1977-2002' y '25 años después. Memoria gráfica de una Transición', entre otras. Tiene obra permanente en la Colección Pública de Fotografía 'Géneros y tendencias' del Ayuntamiento de Alcobendas.

Actualmente, forma parte del profesorado de la Escuela de Periodismo Universidad Autónoma de Madrid-'El País'-. Esta misma tarde, a las 20 horas, Flórez ofrecerá una conferencia sobre su trayectoria y visión de la fotografía en la Casa de la Imagen. El público podrá comentar con la fotógrafa su trabajo y su vida, todo ello, de la mano del fotógrafo riojano y también Insignia de Oro de la AIG Jesús Rocandio.

Al igual que en ediciones anteriores, la premiada se ha encargado de seleccionar las imágenes que forman parte de la muestra 'Informadores gráficos 2017', una exposición que se abrió este viernes en la Biblioteca de La Rioja y que permanecerá colgada hasta el 27 de julio. También recoge una breve muestra de la obra de Flórez, como Insignia de Oro 2018.

De este modo, son ya seis los reconocidos con la Insignia de Oro de la AIG, contando con el reconocimiento a Jesús Rocandio (2013), Raúl Cancio (2014), Manuel Barriopedro (2015), Joana Biarnés (2016) y Agustí Carbonell (2017).