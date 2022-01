Marrodán (PSOE), sobre coaliciones con PR+ en municipios: "No hay ninguna cuestión que nos preocupe especialmente"

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

"No hay ninguna cuestión que nos preocupe especialmente". Así lo ha asegurado este lunes la secretaria de Organización del PSOE de La Rioja, María Marrodán, en respuesta a los medios de comunicación respecto a la situación de los pactos entre los socialistas y el Partido Riojano en diversos municipios de la comunidad, tras la ruptura de la coalición de gobierno en el Ayuntamiento de Cenicero.

Para Marrodán, "con carácter general, las relaciones con el Partido Riojano no son un problema", aunque ha reconocido que "lo ocurrido en Cenicero responde a una situación concreta de un municipio y por una posición concreta de los concejales del PR+ que allí han optado por romper al pacto de gobierno y pasar a la oposición".

Y, siguiendo con el caso de Cenicero, "nosotros ya lo hemos dicho, que, con la legitimidad que nos da haber ganado las elecciones en el municipio, seguiremos gobernando en solitario y avanzando en el trabajo que ya se está realizando allí".

"No nos preocupa la situación en los otros municipios. No definiríamos como tensionada la relación entre el Partido Socialista y el Partido Riojano, y los propios componentes de otros ayuntamientos importantes, como el propio Logroño, hablan de que los acuerdos están funcionando y que no hay ninguna cuestión que nos preocupe especialmente", ha concluido María Marrodán.