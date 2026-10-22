Más de 60 mujeres riojanas se reúnen en un programa sobre desarrollo profesional y toma de decisiones - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Liderazgo Femenino del Gobierno de La Rioja ha celebrado su jornada presencial de clausura en Logroño. El encuentro, en el que ha participado la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, y la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha permitido a las asistentes compartir experiencias y abordar cuestiones relacionadas con el liderazgo y la presencia de las mujeres en espacios de responsabilidad y toma de decisiones.

La jornada de hoy incluye la mesa 'Mujeres que lideran', con la participación de Clara Espinosa Ruiz y Silvia Míguez, que han compartido sus experiencias profesionales en los sectores agroalimentario y tecnológico.

Espinosa, empresaria del sector del vino y el aceite de oliva en La Rioja, ha trabajado en la creación y el posicionamiento de marcas dentro del proyecto familiar, con una apuesta por la diferenciación y la sostenibilidad, y ha sido presidenta del Consejo Regulador de la DOP Aceite de La Rioja.

Por su parte, Míguez es ingeniera en Organización Industrial y cuenta con más de 15 años de experiencia en innovación, digitalización y mejora continua. Actualmente, gestiona proyectos de innovación en Cidatum, Centro Tecnológico del Dato impulsado por La Rioja Digital, tras desarrollar su trayectoria en empresas como EMKA, Altadis y KPMG.

La jornada contará también con la participación de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, en el acto de clausura.

El programa, impulsado por la Consejería de Salud y Política Sociales a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, ha registrado más de 60 inscripciones a lo largo de sus diferentes sesiones. Su itinerario combina formación especializada, mentoría grupal, acompañamiento profesional y creación de redes de contacto, con una metodología de Womenalia adaptada al contexto empresarial y territorial de La Rioja.

Durante su intervención, Gómez ha señalado que "la igualdad no se limita a la atención a las situaciones de vulnerabilidad. También tiene que ver con las oportunidades de las mujeres para desarrollar su trayectoria profesional, emprender y participar en la toma de decisiones. Son dimensiones complementarias de la igualdad entre mujeres y hombres".

Asimismo, ha explicado que "hablar de liderazgo femenino es hablar de las barreras que pueden condicionar esas oportunidades y de herramientas concretas para desenvolverse en el ámbito profesional: comunicar una idea, negociar, gestionar un equipo o presentar un proyecto. Compartir experiencias con otras mujeres permite conocer distintas formas de afrontar esas situaciones".

PARTICIPANTES DE DISTINTOS MUNICIPIOS Y SECTORES PROFESIONALES

Las participantes tienen entre 20 y 69 años, con una mayor presencia de mujeres de entre 30 y 39 y de entre 50 y 59 años. Entre los perfiles inscritos predominan las trabajadoras autónomas y las profesionales por cuenta ajena, junto a emprendedoras, directivas y mujeres en procesos de formación o transición profesional.

La mayoría procede de Logroño, aunque también hay representación de Haro, Calahorra, Arnedo, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Lardero, Villamediana de Iregua, Alberite, Berceo y Leiva.

Los sectores de actividad incluyen los servicios profesionales, con perfiles vinculados a la abogacía, la salud, los servicios sociales, la comunicación y la arquitectura; los ámbitos tecnológico e industrial; y el sector agroalimentario. También participan mujeres del comercio, la educación y la artesanía.

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

El programa comenzó el 6 de octubre con un taller en línea sobre liderazgo e inteligencia emocional. El itinerario formativo ha abordado el autoconocimiento, la gestión emocional, la comunicación y la visibilidad profesional, así como la negociación, la asertividad, la gestión de conflictos y la presentación de proyectos.

La metodología combina ejercicios prácticos y espacios de intercambio orientados a aplicar estos contenidos a la actividad profesional de las participantes. La jornada presencial de clausura, que se desarrolla durante la mañana de hoy, completa la formación adquirida favoreciendo que se compartan experiencias sobre liderazgo y el contacto entre mujeres de diferentes trayectorias y sectores.