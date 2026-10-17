Más de 600 personas, en la edición 2026 del evento deportivo y social 'La salud mental: una carrera de fondo' - SALUD MENTAL LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición de 2026 de la carrera popular 'La salud mental: una carrera de fondo', organizada por la asociación Salud Mental La Rioja, se ha celebrado este sábado, 17 de octubre, en el Parque de La Ribera de Logroño, junto al estanque, con una participación de más de 600 personas.

Este evento deportivo y social se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

La cita ha contado con un ambiente festivo, familiar e inclusivo, en el que se ha puesto de manifiesto, un año más, la solidaridad de la sociedad riojana hacia las personas con problemas de salud mental.

Desde las 10 horas, la organización ha atendido las últimas inscripciones y ha entregado camisetas y dorsales a los participantes. La cita deportiva ha comenzado a las 11 horas con la carrera infantil, para menores de 13 años, con un recorrido de 1.500 metros, y ha continuado con la carrera popular, de 5.000 metros.

Ambas pruebas han tenido salida y meta en la zona del merendero y han discurrido íntegramente por el parque. Al tratarse de una iniciativa de carácter solidario, el recorrido podía completarse corriendo o caminando, lo que ha permitido sumarse a personas de todas las edades y condiciones.

En la categoría masculina, el ganador ha sido Miguel Berrozpe, que se ha alzado con el primer puesto con un tiempo de 16'31'', seguido por Jesús Martínez, que ha parado el cronómetro en 16'35'', y Javier López Pascual, que ha completado el podio con 16'52''.

En la categoría femenina, la victoria ha sido para Reyes Moreno, con un registro de 19'47'', acompañada en el podio por Susana Arrúa, segunda con 19'54'', y Karie Murray, tercera con un tiempo de 19'58''.

Tras las carreras, se ha leído un manifiesto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental en La Rioja y, a continuación, se han entregado los trofeos y se han celebrado sorteos de premios entre los participantes.

Desde Salud Mental La Rioja "se agradece la gran acogida de esta undécima edición y la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible esta jornada, que un año más ha servido para visibilizar la salud mental como una prioridad social".

La asociación recuerda, además, que quienes no hayan podido participar y deseen colaborar pueden seguir haciéndolo a través de la fila cero solidaria habilitada en Caixabank.

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL LA RIOJA.

La asociación Salud Mental La Rioja es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que desde hace 44 años representa y atiende a personas con problemas de salud mental y a sus familias en la comunidad riojana.

Su misión es mejorar su calidad de vida y defender sus derechos universales, promoviendo recursos e iniciativas que favorezcan su inclusión y su rehabilitación psicosocial, educativa y laboral. Apuesta por un modelo de atención integral comunitaria en salud mental y por la lucha contra el estigma.

La Asociación Salud Mental La Rioja es, además, miembro fundador de la Confederación Salud Mental España, la única voz del movimiento asociativo en el ámbito nacional.

Esta confederación, creada en 1983, agrupa a 19 federaciones y asociaciones uniprovinciales, reúne a 360 entidades y cuenta con más de 60.000 socios en todo el país.