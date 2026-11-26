Archivo - Calahorra inaugura la Navidad con la apertura de su Mercado navideño, con 28 casetas en Plaza El Raso y calle Grande - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza de El Raso y la calle Grande acogerán una nueva edición del Mercado Navideño desde el 27 hasta el 29 de noviembre. Esta décimo quinta edición contará con más casetas de madera, 29 en total, que ofrecerán una amplia variedad de productos de floristería, librería, decoración, alimentación, pastelería, moda, regalos, cosmética y artesanía, entre otros. Todos relacionados con la Navidad.

Las floristerías Herga, Jennifer Romanos y Silvia; las pastelerías Dulce en Boca, Flor y Nata, Tartdekor y Kate-Cakes La Leal; las tiendas de decoración Capitel y Proyección 10; la librería Dos Más Tres; Encurtidos Moni; Fuertes Gourmet; Dulces El Avión; Casa Granel; Mundo Digital 3D; Mimmo's cream; Delicious Waffle & Dulces Detalles; los establecimientos de moda Montecelo, Manuel Ropa de Cabeza, Tu Toque y Uhla & Elsa Handmade; Doc Desing y Sensaciones, de cosmética; El Desván Vacío; Con-Sentidos; y el vermú artesanal El Quinto participan en el Mercado Navideño este año.

También estarán presentes las asociaciones de Belenistas Calagurritanos y de La Rioja, así como el Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra.

El Mercado Navideño podrá visitarse desde mañana viernes, 27 de noviembre, a las 17,00 horas hasta las 20,30 horas y el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, el horario de apertura será de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas.

MÁS DE 30 ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

La programación incluye propuestas para todas las edades, con talleres infantiles, espectáculos de magia, música en directo, teatro, actividades gastronómicas y animación en las calles.

Entre las citas más destacadas se encuentran los espectáculos de Nacho el Payaso y el mago Juancho, las actuaciones de Soulrise Gospel, los talleres creativos para niños, las fotografías gratuitas con Papá Noel y diferentes propuestas gastronómicas con productos y vinos de nuestra tierra.

Además, los días 28 y 29 de noviembre en la calle Mártires se montarán hinchables para los más pequeños, como un circuito multideporte, un trineo y una casa de cuento, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas.

Las actividades comenzarán el viernes 27 de noviembre a las 18,00 horas con el taller infantil y gratuito 'Marcapáginas navideños', impartido por el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra (CJCC), y el reparto de chocolate por parte del Grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe en la plaza de El Raso a partir de las 19,15 horas aproximadamente.

El sábado 28 de noviembre, el Mercado Navideño ofrecerá actividades desde primera hora de la mañana como los talleres 'Colorea tu bola de Navidad', en la caseta del CJCC, así como 'El rincón del artista, modela y decora tus portalápices' y 'El bosque de la ilusión con mini pinos de gominolas' en la plaza de Abastos.

Para participar en este último será necesario inscribirse previamente mediante código QR.

La animación llegará a las 12,15 horas a la plaza del Raso con Nacho el Payaso y sus 'Pócimas y burbujas encantadas'.

Por la tarde, el programa continuará con el taller 'Calahorra en papel, belenes calagurritanos recortables' a las 17,15 horas para niños de 8 a 14 años y organizado por la asociación de Belenistas Calagurritanos.

También habrá un taller infantil de manualidades navideñas del CJCC a las 18,00 horas y otro para diseñar una bola mágica de Navidad en la plaza de Abastos a partir de las 18,15 horas.

Entre las 18,00 y las 20,00 horas los visitantes podrán hacerse una fotografía gratuita con Papá Noel en la plaza de El Raso.

La música sonará en el mercado a las 18,00 horas al ritmo de Soulrise Gospel en la plaza del Raso.

En caso de lluvia, el concierto se trasladará a la iglesia de Santiago.

La gastronomía riojana protagonizará otra de las actividades de la tarde con la cata exclusiva de pinchos y vinos 'El brindis de la ilusión con sabores navideños de nuestra tierra, Agricultor y Planeta Marte', dirigida por el chef calagurritano Miguel Espinosa y con vinos de Marqués del Atrio, blanco y crianza.

Será a las 19,15 horas en la plaza de Abastos, tendrá un precio de 3 euros por persona y requerirá inscripción previa mediante código QR.

Las plazas son limitadas.

El domingo 29 de noviembre traerá nuevas propuestas para disfrutar en familia.

Por la mañana, se celebrará el taller 'Aroma & Panettone' con Fuertes Gourmet en la sede de la peña Philips.

Las inscripciones se realizarán en Fuertes Gourmet, en el teléfono 619 335 149.

Los niños podrán participar a las 12,00 horas en el taller gratuito 'Mariposas brillantes' del CJCC, y disfrutar a las 12,15 horas de 'El show de la magia en Navidad'.

Un espectáculo del mago Juancho, que combinará magia y globoflexia.

También se ha programado el taller de elaboración 'Pom pom* ¿Quién es?, diseña la coronita para la puerta de tu Navidad', dirigido a adultos y con plazas limitadas, que tendrá lugar en la plaza de Abastos a las 12,30 horas.

Inscripción previa para asistir mediante código QR.

Entre las 12,30 y las 14,00 horas, los personajes 'Del cine al Mercado Navideño' recorrerán la plaza del Raso y la calle Grande para saludar a los asistentes y hacerse fotografías con ellos.

A las 13,15 horas, el Colectivo Humo ofrecerá 'Érase una vez a finales de noviembre, un cuento de Navidad', en la plaza del Raso.

Por la tarde, Papá Noel regresará al Mercado Navideño con una nueva sesión fotográfica gratuita, de 18,00 a 20,00 horas.

Asimismo, se celebrarán partidas rápidas de ajedrez con tablero navideño y una actividad de dibujo de ajedrez navideño, en colaboración con el CJCC.

La animación teatral recorrerá la calle Grande y la plaza del Raso a partir de las 18,15 horas con 'La huerta en Navidad, aventuras de la señora Acelga, el Pimiento Calagurritano y el tío de la Soli', de Sapo Producciones.

La actividad 'Adiós Mercado, bienvenida Navidad' con reparto de chocolate y bollo en la calle Grande a las 19,15 horas finalizará la programación de esta décimo quinta edición del Mercado, que cerrará sus puertas a las 20,30 horas.