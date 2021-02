Merino (PP) presenta un plan urgente de apoyo a hosteleros mientras critica que PSOE solo ofrece publicidad y propaganda

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP de La Rioja, Javier Merino, ha anunciado que su grupo va a presentar en la Cámara Baja "un plan urgente" con numerosas medidas en apoyo al sector de la hostelería a la vez que ha adelantado que "seguramente, el PSOE y Podemos van a rechazarlo". Ante ello, Merino lamenta que "desaprovechen esta oportunidad que le brinda el Grupo Popular en la Cámara Baja".

Con esa actitud se demuestra -según Merino- que el PSOE "no ayuda ni a la hostelería, ni a los autónomos, ni a las empresas, ni a los comercios, ni a las peluquerías... porque en caso contrario ya lo hubieran hecho. En lugar de ayudas, publicidad y propaganda".

En este sentido, ha advertido de que "los fondos europeos no llegarán a los comercios, ni a la hostelería, ni a los restaurantes, ni al sector del deporte, ni a las peluquerías. Que se despidan de ellos. Al 98% les podemos asegurar que no los van a ver, es la gran farsa del Gobierno de Sánchez y del de Andreu".

A este respecto, ha apuntado que, con el relevo de Castresana, "Andreu constata el fracaso de su política económica en la crisis generada por la pandemia. Lo ha disfrazado en un nuevo chiringuito. No sirve de nada, lo que debería hacer es suprimir la Consejería de Podemos y destinar los más de 8 millones de euros que gestiona Raquel Romero a ayudar al sector de la hostelería y al comercio, pero no lo harán porque no quieren".

Javier Merino ha detallado las 15 medidas recogidas en el plan de rescate para el sector de la hostelería presentado por el Grupo Popular en la Cámara Baja y que hoy puede decaer con el voto en contra del PSOE, Podemos, IU y los socios independentistas del Gobierno de Sánchez.

Un plan, ha apuntado, pensado para ayudar a los casi 3.000 negocios que integran el sector en La Rioja y que generan alrededor de 8.000 empleos en nuestra Comunidad, ante la inacción de las distintas administraciones.

En este sentido, las principales propuestas defendidas por el Grupo Popular son, entre otras, la reducción del IVA aplicado al sector de la hostelería, la restauración y resto de empresas prestadoras de servicios turísticos al tipo súper reducido del 4% como mínimo durante el año 2021; así como la aprobación urgente, por parte del Gobierno de España, de un sistema de concesión de ayudas y compensaciones directas en concepto de gastos fijos de explotación dirigidas a paliar de manera preferente las pérdidas económicas de nuestras pymes, micropymes y autónomos originadas por la crisis del Covid-19.

A su vez, el Partido Popular defiende "la necesidad de flexibilizar las condiciones de las líneas de liquidez ICO Covid-19 concedidas a pymes y autónomos, acompasándolas a la evolución de la situación económica y mantener el esquema de protección de los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor o por impedimento o limitaciones de actividad hasta que se encuentre plenamente asegurada la restauración de la actividad turística".

Otras medidas importantes contempladas en la iniciativa son la exoneración de la obligación de cotizar a aquellos trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de resoluciones dictadas para contener la expansión y propagación del virus durante el periodo de vigencia de las mismas; así como la adopción de medidas que asegure al colectivo de trabajadores autónomos forzados a cesar su actividad durante la vigencia del estado de alarma no tener la obligación de pagar impuestos durante ese mismo periodo afectado.

Otra batería de medidas va encaminada a la ampliación de medidas en materia de aplazamiento de deudas tributarias y de Seguridad Social y a la financiación de un plan RENOVE de ayudas de mejora y modernización de instalaciones y equipamientos.