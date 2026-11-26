LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mesa redonda y unas jornadas para celebrar una década de la Asociación Riojana de Enfermedades Raras (ARER). Una entidad que se creó un 23 de noviembre de 2016, cuando un grupo de afectados y familiares "decidimos unir nuestras fuerzas para visibilizar las EERR, apoyar a los afectados, aconsejar y recaudar fondos para apoyar la investigación de las mismas".

Para su conmemoración, este jueves, a las 18,00 horas, llevarán a cabo una mesa redonda en el Espacio Lagares para hablar del acoso y las dificultades que nos encontramos los afectados de EERR en nuestra vida cotidiana, en especial en los años escolares.

Al acabar se servirá un refrigerio de cortesía amenizado por el grupo musical 'Denorte' que colabora con ARER.

El segundo acto tendrá lugar el día siguiente, viernes 27 de noviembre de 2026 en el Salón de Actos del Hospital San Pedro a las 11,00. En él habrá varias ponencias y participaciones en el que se expondrán temas variados como los logros de estos diez años de trabajo solidario.

La importancia del diagnóstico, los nuevos proyectos de FEDER (Federación Española de EERR), avances en la atención en La Rioja a afectados de EERR, Mesa redonda sobre ensayos clínicos para EERR, Estigma de EERR y Lo Social en las EERR, son los temas que se abordarán-