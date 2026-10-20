Este miércoles comienza la nueva temporada de ópera en DVD de Fundación Caja Rioja y la Asociación Amigos de la Ópera - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con la proyección de Tosca, de Giacomo Puccini, comienza la nueva temporada de ópera en DVD de Fundación Caja Rioja y la Asociación Riojana de Amigos de la Ópera, que recala, de nuevo, en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra a partir de las 18,30 horas. Se trata de proyecciones de obras emblemáticas acompañadas por explicaciones didácticas de miembros de dicha Asociación.

El ciclo de este año se prolongará hasta el mes de abril y estará formado por seis títulos óperas: Tosca, Hänsel und Gretel, Andrea Chénier, Manon Lescaut, Salome y la española Marina. "En esta nueva temporada presentamos un programa equilibrado, ecléctico y moderno, con una selección de títulos que destaca por su gran variedad de estilos, épocas y escuelas operísticas. Aparte del imprescindible repertorio italiano verista, también se viaja a través del romanticismo español, el postromanticismo alemán y las vanguardias del siglo XX", han explicado.

A lo largo de seis veladas se ofrecen en gran formato audiovisual seis títulos representativos de los compositores y escuelas más importantes de la historia de la ópera, en cuidadas filmaciones realizadas en los más prestigiosos teatros y a cargo de directores musicales, escenógrafos e intérpretes de primera fila.

PROGRAMACIÓN

21 de octubre de 2026. Tosca de Giacomo Puccini (21 octubre 2026) supone un inicio inmejorable: es uno de los títulos más admirados del verismo italiano, por su brutal intensidad dramática, sus pasiones desbordadas y su memorable trágico final. Lo más atractivo de esta proyección es que se trata del legendario filme de 1976 dirigido por Gianfranco de Bosio, rodado en los escenarios reales de Roma que indica el libreto (iglesia de Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese y Castel Sant'Angelo). Además, cuenta con un reparto histórico imbatible.

2 de diciembre de 2026. Hänsel und Gretel de Engelbert Humperdinck: Una elección fantástica y muy adecuada para las fechas previas a la Navidad. Esta ópera tardorromántica alemana combina la ternura y misterio de los cuentos de los hermanos Grimm con una rica orquestación de influencia wagneriana y figura entre las óperas más representadas en el mundo. Es una producción moderna (grabada en vivo en la Ópera de Viena en 2015) bajo la prestigiosa dirección musical de Christian Thielemann.

20 enero 2027. Andrea Chénier de Umberto Giordano es la obra cumbre de este compositor verista y uno de los dramas históricos más potentes de la ópera. Ambientada en la Revolución Francesa, sigue los pasos del poeta real André Chénier, desde su inicial apoyo a la revolución, hasta su ejecución final en la guillotina durante el "Reinado del Terror" de Robespierre, todo ello a través de las pasiones de un triángulo amoroso perfecto. La versión de la Royal Ópera House es espectacular y cuenta con el atractivo del gran tenor Jonas Kaufmann que borda el papel.

17 febrero 2027. Manon Lescaut de Giacomo Puccini es el primer gran triunfo de Puccini, que demostró al mundo su incomparable genio para retratar la psicología femenina y las pasiones amorosas. Nos retrata "a la italiana" al icónico personaje de Manon creado por el Abate Prévost, apasionada, voluble y a la postre fatal. Puccini sitúa el último trágico acto en el desierto de Luisiana con la desoladora muerte de Manon, cantando su impresionante aria "Sola, perduta, abbandonata". La versión cuenta con un elenco imbatible y la excelencia del director Giuseppe Sinopoli.

17 marzo 2027. Salome de Richard Strauss es una obra maestra del expresionismo vanguardista de comienzos del siglo XX. Estamos ante una obra sensual, psicológica y musicalmente revolucionaria, que supuso un formidable escándalo el día de su estreno. La versión que ofrecemos es una grabación de la Royal Opera House de Londres con la magistral dirección de escena de Peter Hall y la impresionante soprano Maria Ewing, famosa por la magnética, intensa y atrevida interpretación del personaje.

21 abril 2027. Marina de Emilio Arrieta es la segunda incursión de nuestras temporadas en el patrimonio lírico nacional (después de Luisa Fernanda). Marina es la ópera española por excelencia y, de lejos, la más representada. Estrenada en 1855 como zarzuela, fue adaptada como ópera por el compositor, a petición del famoso tenor Enrico Tamberlick, para ser estrenada en el Teatro Real. De corte italianizante, con incursiones en el más puro belcanto, contiene alguno de los más famosos fragmentos de la lírica española. Excelente versión del Teatro de la Zarzuela con algunas de las mejores voces españolas de ópera.